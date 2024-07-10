Demir eksikliği saçları döker

Saç hastalıkları kişinin hem sosyal hem de ruhsal yaşamını olumsuz etkiliyor. Dr. Herman Mayısoğlu, saçlı deride yaklaşık 100 bin saç teli olduğunu ve normal koşullarda 50-100 tel arası günlük bir dökülme gösterdiğine dikkat çekiyor.

Kansızlık, demir eksikliği anemisi, tiroit bezinin az veya çok çalışmasının saç dökülmesine neden olabileceğini belirtiyor. "Normal olarak dökülen saçlar gündelik yaşantımızda saçlı deride bir seyrelme şeklinde bir sıkıntıya yol açmaz. Saçlı derinin kendi içindeki kılların bir döngüsü vardır. Anagen yani büyüme evresi 3-6 yıl arasında değişir, katagen yani geçiş dönemi 1-2 hafta ve telogen yani dinlenme dönemi olarak adlandırılan evre de 2-4 aylık bir zaman dilimi içinde tamamlanır. Bu döngü herhangi bir nedenle bozulduğu zaman saç dökülmesi belirgin hale gelir ve karşımıza bir saç hastalığı olarak çıkabilir." diye konuşuyor.