Dar kıyafet sistit demek

yollarının iltihaplanması olarak bilinenözellikle kadınlarda sık görülüyor. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, tedavi edilmediğinde böbrek ve mesanede kalıcı hasara yol açan bu hastalıkla ilgili uyarıyor. Sistitin tedavisi içinsöyleyen Op. Dr. Yurtsever, bu hastalığa karşı alınacak önemleri açıklıyor. Çoköneriyor. "İdrarınızı tutmayın.Cinsel ilişki sonrasında ilk 10 dakika içinde idrarınızı yapın. Pamuklu iç çamaşırı giyin" diyor.