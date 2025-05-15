Damar yumağı operasyonu! Beyin kanaması geçiren Memed Dalmaz hayata tutundu

Ağrı'da yaşayan Memed Dalmaz (59), ani gelişen çok şiddetli baş ağrısı yaşadı. Başvurduğu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkik ve anjiyografi işleminde, beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.

Tedavi için Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Dalmaz, beyin ve sinir cerrahı Opr. Dr. Eray Serhat Aktan ve ekibince yapılan, yaklaşık 5 saat süren ameliyata alındı.

Atadamar ve toplardamarın beyinde oluşturduğu damar yumağı alınan Dalmaz, iki haftalık yoğun bakım tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.