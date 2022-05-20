Daha çok üreme çağındaki genç kadınlarda görülüyor: Fibromiyaljinin çaresi egzersiz!

İLAÇ YETERLİ DEĞİLDİR

Fibromiyaljide antidepresanlar önemli rol oynar. Antiepileptik ilaçlardan faydalanılır. Bunlar daha çok nöropatik ağrı diye adlandırılan, sinirlerden kaynaklanan ağrılar için kullanılan ilaçlardır. Ancak tedavide ilaçlar tek başına yeterli değildir.