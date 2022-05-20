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    Daha çok üreme çağındaki genç kadınlarda görülüyor: Fibromiyaljinin çaresi egzersiz!

    Fibromiyalji, yaygın ağrı, uykusuzluk ve yorgunlukla belirti veriyor. Prof. Dr. Erdal Gilgil, hastalıktan korunmak için egzersiz yapmayı öneriyor: Yürüyüş, koşu, bisiklet, tenis ve yüzme gibi aktiviteleri mümkünse her gün yapın.

    Fibromiyaljinin çaresi egzersiz!

    Fibromiyalji, vücudun her bölgesinde yaygın ağrı, uyku sorunları ve yorgunluğun yanı sıra sıklıkla duygusal ve zihinsel sıkıntıya neden oluyor.

    Belirtiler genellikle fiziksel travma, ameliyat, enfeksiyon veya önemli psikolojik stres gibi bir durumdan sonra başlıyor. Prof. Dr. Erdal Gilgil, fibromiyalji ve tedavi yöntemleri hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

    SAKAT KALIRIM KORKUSU
    Genellikle üreme çağındaki genç kadınlarda görülmektedir. Hastalar ilerleyen dönemlerde sakat kalabilecekleri korkusu yaşayacak kadar ağrı hissedebilirler.

        Görülen ağrıların şiddeti hastalığın daha da ilerleyeceğini düşündürür. Aslında ilerlemeyen bir hastalıktır fakat vücudun her tarafında hissedilen ağrılar söz konusudur.

        İLAÇ YETERLİ DEĞİLDİR
        Fibromiyaljide         antidepresanlar önemli rol oynar. Antiepileptik ilaçlardan faydalanılır. Bunlar daha çok nöropatik ağrı diye adlandırılan, sinirlerden kaynaklanan ağrılar için kullanılan ilaçlardır. Ancak tedavide ilaçlar tek başına yeterli değildir.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Sağlık Daha çok üreme çağındaki genç kadınlarda görülüyor: Fibromiyaljinin çaresi egzersiz!
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