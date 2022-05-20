Daha çok üreme çağındaki genç kadınlarda görülüyor: Fibromiyaljinin çaresi egzersiz!

Fibromiyalji, vücudun her bölgesinde yaygın ağrı, uyku sorunları ve yorgunluğun yanı sıra sıklıkla duygusal ve zihinsel sıkıntıya neden oluyor.
Belirtiler genellikle fiziksel travma, ameliyat, enfeksiyon veya önemli psikolojik stres gibi bir durumdan sonra başlıyor. Prof. Dr. Erdal Gilgil, fibromiyalji ve tedavi yöntemleri hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor:
SAKAT KALIRIM KORKUSU
Genellikle üreme çağındaki genç kadınlarda görülmektedir. Hastalar ilerleyen dönemlerde sakat kalabilecekleri korkusu yaşayacak kadar ağrı hissedebilirler.