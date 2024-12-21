Çürük diş ağız kokusu yapar

İhmal edilen ağız sağlığı, başka hastalıkları beraberinde getiriyor. Diş Hekimi Nur Durkaya, diş çürüklerinin nedenlerine değiniyor. İhmal edilen bu sorunun ağız kokusuna da yol açtığına dikkat çekiyor. Diş üzerinde bulunan bakteri plaklarının, düzenli diş fırçalama ile temizlenmediği takdirde asidik bir ortam oluşturduğunu ifade eden Durkaya, "Oluşan asit diş yüzeyindeki mineralleri çözerek dişte madde kaybı oluşturur ve diş yüzeyinde çürük oluşumu başlatır. Tüketilen besinlerdeki asit, tükürüğün içeriği ve kalitesi, dişlerin yapısı ve çeşitli hastalıkların da diş çürüğü için ortam oluşturabilir. Diş çürüğü, dişin dış yüzeyinin çözünmesiyle meydana gelen boşluklardır. Bu boşluk tedavi edilmediği takdirde genişler, şiddetli ağrı ve hassasiyete neden olur" bilgisini veriyor.

TATLI VE SICAKTA...

Diş çürüğünün belirtilerini ise şöyle açıklıyor: Tatlı, sıcak, soğuk içecek ve yiyecekler tüketilirken dişlerde meydana gelen ağrı, nedensiz şekilde meydana gelen ağrı, dişlerde gözle görülebilir renk değişimi, lekelenme ve çukur oluşumu, herhangi bir yiyecek ısırıldığında ortaya çıkan ağrı, ağızda kötü koku oluşumudur. Düzenli bakım, sağlıklı diyet, düzenli hekim kontrolleri ile diş çürüklerini kontrol altına alabilirsiniz.