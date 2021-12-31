Covid'le mücadelenin en önemli etmenlerinden biri K vitamini!

Pandemi sürecinde bağışıklığın desteklenmesi için birçok vitamin üzerinde çalışmalar yapılıyor. C, E ve D vitaminleri etkinlikleri konusunda kesin kanıtları olan ve en çok konuşulan vitaminler arasında yer alıyor. K vitamini ise Covid-19 ile mücadelede üzerinde durulan diğer önemli bir vitamin olarak karşımıza çıkıyor. Dyt. Aslıhan Altuntaş, ıspanak, pazı, brokoli, et ürünleri, süt ürünleri, nar, kivi, böğürtlen gibi besinlerde bolca bulunan K vitaminin faydalarını anlatıyor:
Kalbin dostudur: K vitamini, kalsiyumun damarlarda birikimini engeller ve kalp sağlığını korur.
Dişleri korur: Güçlü ve sağlıklı dişler için yeterli K2 vitamini almak lazım.
Hafızayı güçlendirir: Özellikle yaşlılığa bağlı ortaya çıkan demansların önlenmesinde, unutkanlığın azalmasında K vitamini önemlidir.
DİYABET KALPTE ŞİKAYET
Şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, kalp rahatsızlığı ve ayak yaraları başta olmak üzere 5 büyük hastalığı da beraberinde getiriyor. Dr. Serdal Baysal, diyabetin kalp damar hastalığı riskini 4 kat arttığını söylüyor. "Diyabet, aynı zamanda kalp damar rahatsızlıkları, sinir sistemi rahatsızlıkları, göz damarlarında ciddi değişiklikler, böbreklerde zamanla önemli hasarlara yol açıyor. Diyabetin, ilaç veya insülinin yanı sıra, beslenme ve diyet kontrolü, rutin 3 ile 6 ay arasında iç hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji ve göz hastalıkları açısından yakın takibi gerekmektedir" diyor.
REGL AĞRISINA SAFRAN
Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler. Vücuda dinçlik verir. Karaciğeri güçlendirir. Obeziteden korur.