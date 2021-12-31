Covid'le mücadelenin en önemli etmenlerinden biri K vitamini!

Pandemi sürecinde bağışıklığın desteklenmesi için birçok vitamin üzerinde çalışmalar yapılıyor. C, E ve D vitaminleri etkinlikleri konusunda kesin kanıtları olan ve en çok konuşulan vitaminler arasında yer alıyor. K vitamini ise Covid-19 ile mücadelede üzerinde durulan diğer önemli bir vitamin olarak karşımıza çıkıyor. Dyt. Aslıhan Altuntaş, ıspanak, pazı, brokoli, et ürünleri, süt ürünleri, nar, kivi, böğürtlen gibi besinlerde bolca bulunan K vitaminin faydalarını anlatıyor:

Kalbin dostudur: K vitamini, kalsiyumun damarlarda birikimini engeller ve kalp sağlığını korur.

Dişleri korur: Güçlü ve sağlıklı dişler için yeterli K2 vitamini almak lazım.

Hafızayı güçlendirir: Özellikle yaşlılığa bağlı ortaya çıkan demansların önlenmesinde, unutkanlığın azalmasında K vitamini önemlidir.