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Cosmedica Aesthetic Kurucusu Dr. Levent Acar: Liposuction kilo verme yöntemi değildir

Dr. Levent Acar, "Liposuction, kilo kaybı sağlamak için değil, vücut şekillendirmek amacıyla yapılan bir operasyondur. Bu işlemle, diyet ve egzersize rağmen gitmeyen yağ birikimlerini hedef alıyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 10:42 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 10:42
Cosmedica Aesthetic Kurucusu Dr. Levent Acar: Liposuction kilo verme yöntemi değildir

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Liposuction'ın kelime anlamı 'yağ çekme'dir. Yağ aldırma olarak bilinen liposuction, vücudun belli bölgelerindeki yağ birikimlerinin özel bir vakumla veya özel enjektörlerle emilerek vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Plastik ve estetik cerrahlar tarafından yapılan liposuction, kesinlikle bir zayıflama ameliyatı değil, bir vücut kontur düzeltme ameliyatıdır.

Dr. Levent Acar, "Liposuction, kilo kaybı sağlamak için değil, vücut şekillendirmek amacıyla yapılan bir operasyondur. Bu işlemle, diyet ve egzersize rağmen gitmeyen yağ birikimlerini hedef alıyoruz," diye açıklıyor. Çene altı, yanaklar, boyun, kol üst iç yanı, memeler, göğüs, karın, bel, kalça, uyluk, diz iç yanı ve bacak arkası gibi vücudun birçok alanındaki yağ birikimlerinin vakumla alındığı bu uygulama, aynı zamanda diğer vücut kontur düzeltme ameliyatlarında da (karın germe, meme küçültme vb.) tamamlayıcı işlem olarak kullanılır.


LİPOSUCTİON NASIL YAPILIR?


Dr. Levent Acar, "Islak veya kuru tekniklerle, ince kanüller yardımıyla vücuttaki fazla yağın dışarı alındığı bu işlemde, 4-5 litreden fazla yağ alınmaması önemlidir. Liposuction uygulanacak kişilerin, düzenli bir diyet programına ve spor alışkanlığına sahip olması gerekmektedir," diyor. Kişinin cildinin elastikiyeti ve mevcut kilosu da yöntemin başarısı için kritik öneme sahiptir. Acar, "Liposuction, vücudun belirli bölgelerindeki diyet ve egzersize dirençli yağ dokularının uzaklaştırılmasına yönelik bir işlemdir," diye ekliyor.


LİPOSUCTİON ZAYIFLATIR MI?


Dr. Levent Acar, "Liposuction, kilo vermeye yardımcı bir yöntem olabilir, ancak asla tek başına bir zayıflama yöntemi olarak görülmemelidir. Bu işlemle, özellikle belirli bölgelerdeki yağ birikimlerini hedef alıyoruz," diye açıklıyor. Yağ dokusu, ergenlik dönemine kadar çoğalan ve sadece büyüyüp küçülen hücrelerden oluşur. Acar, "Vücutta yağlanma olan bölgeler, hangi kiloda olursak olalım görünümümüzü bozar. Bu nedenle, liposuction bu bölgeleri düzeltmek için kullanılır," diye belirtiyor. Bu işlem, kadınlarda kalın kollar, koltuk altı, bel çevresi, karın, basen ve ayak bilekleri gibi bölgelerde, erkeklerde ise meme, bel ve karın bölgesinde uygulanabilir.

YAĞ ALDIRMA İŞLEMİNDE NASIL BİR YÖNTEM İZLENİR?

Dr. Acar, "Erkeklerde en sık jinekomasti olarak bilinen meme bölgesinde ve bel kenarlarında yağ alma işlemi yapılır. Kadınlarda ise bacak içi ve dışı, basen, kalça, baldır ve meme kenarlarındaki yağlar alınabilir. Bu işlem, giysilerde belirginleşen ve postürü bozan bölgeleri düzeltmek için uygulanır," diye açıklıyor. Ayrıca, gerektiğinde bu işlem sırasında alınan yağlar, vücudun veya yüzün başka bölgelerine enjekte edilebilir.

LİPOSUCTİON İŞLEMİNDEN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dr. Levent Acar, "Liposuction sonrası, genellikle operasyonun yapıldığı gün hastalar normal hayatlarına dönebilirler. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır," diyor. "Yağlı yiyeceklerden uzak durmak ve hareketsiz kalmamak önemlidir. İşlem yapılan bölgedeki fazla yağ hücreleri alınmış olsa da, diğer bölgelerde yağlanma devam edebilir," diye ekliyor. Acar, "Sık sık kilo alıp vermek, cilt esnekliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, düzenli bir diyet ve spor programına sadık kalmak gereklidir," şeklinde uyarıyor. Liposuction'ın vücutta bıraktığı izlerin genellikle çok küçük olduğunu belirten Acar, "Bu izler, genellikle dört ay ile bir yıl arasında kaybolur," diyor.


LİPOSUCTİON SONRASI YENİDEN YAĞ BİRİKİR Mİ?

Cosmedica Aesthetic Kurucusu Dr. Levent Acar "Liposuction yapılan bölgede, diğer bölgelere göre yağ birikimi olasılığı daha düşüktür. Ancak, fazla kilo alındığında bu bölgelerde düzensizlikler görülebilir," diyor. "Liposuction sonrasında, kilo kontrolünü sağlamak için bir beslenme uzmanından destek almak ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmak önemlidir," diye ekliyor. Aynı şekilde, düzenli egzersizin de günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Acar, "Bu hem genel sağlık hem de kilo kontrolü için büyük önem taşır," diyerek sözlerini tamamladı.



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