Çölyak’ın çaresi glütensiz diyet

Çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdardaki glüten proteinine vücudun tepki göstermesi sonucu oluşuyor. Hastalık sürecinde glüten içeren besinler tüketildiğinde bağırsaklarda iltihaplanma oluyor. Vücutta alerjik reaksiyonlar görülebiliyor.

Diyetisyen Tuba Yıldırım, çölyak hastalığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor: Yaygın görülen belirtiler; şiddetli karın ağrısı, karında şişlik, aşırı gaz oluşumu, baş dönmesi, kusma, ishal, kabızlık, yorgunluk hissi, adet düzensizliği, kilo kaybının görülmesi ve ağızda yaraların oluşmasıdır. Çölyak hastalığında bilinen tek tedavi yöntemi glütensiz diyettir. Hastalığın kesin tanısı ince bağırsak biyopsisi ile konulmaktadır. Diyete alternatif tedavi henüz bulunamamıştır. Glütensiz diyette yiyecekleri hazırlama ve saklama aşamasında kullanılan malzemelerin glüten içeren besinler ile bulaşa girmemesine dikkat edilmelidir.