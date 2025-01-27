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Çölyak hastalığı menopoz nedeni

Sindirimi olumsuz etkileyen çölyak, kadınları da tehdit ediyor. Kısırlık riskini artırıyor, erken menopoza yol açıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025
Çölyak hastalığı menopoz nedeni

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    Glüten adlı proteinin ince bağırsak tarafından emilememesi sonucu ortaya çıkan hastalığa çölyak deniyor. Bu hastalık, yalnızca sindirim sistemini etkilemiyor.

    Ayrıca kadınlarda kısırlığa da yol açıyor. Doç. Dr. Selçuk Selçuk, çölyak hastalığının etkilerinin sanıldığından daha ciddi boyutlarda olduğunu belirtiyor. Çiftlerde çölyak hastalığının normal popülasyona göre 6 kat daha görüldüğünü sözlerine ekliyor.

    Bebek sahibi olamayan çiftlerin çölyak hastalığı açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. "Çölyak hastalığı bazı kadınlarda yumurtaların düzgün büyüyüp çatlamasına engel olduğu için normal yollarla gebelik oluşma ihtimali azalabilir. Kadınlarda rahim iç zarı olumsuz etkilendiği için, embriyonun rahim iç zarına tutunma ve yerleşme ihtimali azalır. Çölyak, kadınların erken menopoza girmesine neden olur" diyor.

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