Çocukluk döneminde ortaya çıkan astigmatın nedenleri ve tedavi yöntemleri neler?

Doğuştan gelen astigmat, genellikle ilkokul çağındaki çocukluk dönemlerinde ortaya çıkıyor. Korneadaki şekil bozukluğundan kaynaklanan astigmat, kişilerin hem uzağı hem de yakını görmelerinde önemli problemlere neden olabiliyor. Prof. Dr. Abdullah Özkaya, astigmatizma olarak da adlandırılan astigmatın nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi:

Astigmat gözdeki kornea ve lens tabakasındaki eğimden kaynaklanan bir sorundur. Bulanık ya da çarpık görme, göz yorgunluğu, baş ağrısı gece görüşünde zorlanma ve gözleri kısma en önemli belirtisidir. Erken yaşta teşhis edilen astigmatta çocukların ve gençlerin gözlüğe adaptasyonu çok daha rahat olabilmektedir. Gözlük kullanmak, astigmat derecesini etkilemez.