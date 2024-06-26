Cildiniz böyle görünüyorsa 3 sebebi var! 30 günde gözenek küçültmenin sırrı verildi

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Cilt bakımı, sağlıklı bir görünüm için önemli bir adımdır. Gözeneklerin sıkılaştırılması, cildin pürüzsüz ve taze görünmesini sağlamak için önemlidir. İşte gözenekleri doğal yollarla sıkılaştırmanın bazı yöntemleri...

KALITIM Genleriniz, gözeneklerinizin boyutunun belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Anne babanız veya yakın akrabalarınız geniş gözeneklere sahipse, sizin de bu özelliği miras alma şansınız yüksektir. Genetik, cilt tipi, yağ üretimi ve gözenek boyutu gibi faktörleri etkileyerek bazı bireylerin genişlemiş gözeneklere diğerlerine göre daha yatkın olmasını sağlar. Genetiğimizi değiştiremesek de, bu faktörü anlamak, gözeneklerin görünümünü en aza indirmek için cilt bakımı rutinimizi daha iyi yönetmemize yardımcı olabilir.