Chaple sendromu nedir? Nedenleri, belirtileri nelerdir? Chaple Sendromu testi ve tedavisi nasıl yapılır?

Chaple Sendromunun Nedenleri Nelerdir?

Chaple sendromunun nedenleri, çocukların anne ve babasından aldığı bozuk genler nedeni ile meydana gelen bir bağırsak rahatsızlığıdır. Tamamen kalıtsal yol ile meydana gelen bu rahatsızlık, doğuştan vücutta bulunan bir bozukluktur. Genellikle akraba evliliklerinin sıklıkla gerçekleştiği ve bu evlilikler neticesinde dünyaya getirilen çocuklarda görülmektedir. Akraba evlilikleri nedeni ile anne ve baba var olan genlerin, bozuk gen olarak çocuklara geçmesinden kaynaklanan kalıtsal bir rahatsızlıktır. Bu tarz evliliklerin sıklıkla gerçekleştirildiği toplumlarda, bu rahatsızlığın görülme oranı diğer toplumlara göre daha fazladır. Özellikle yeni doğan bebeklerde belirtilerin görülmeye başlaması ile tanı konulabilmektedir. Bazı durumlarda çocukluk çağlarında da belirtiler kendini göstermeye başlayabilmektedir.