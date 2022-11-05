Cep telefonu olanlar bunu sakın yapmayın! Whatsappitis ve karpal tünel sendromu hastalıkları ortaya çıktı! Milyonlara yayılıyor!

Gelişen teknoloji birçok yeni hastalığı da beraberinde getirdi. Eer cep telefonu kullanıyorsanız siz de milyonlara yayılan bu hastalığa sahip olabilirsiniz. İşte dijital hastalıkların belirtileri ve tüm detaylar..
NİNTENDİNİTİS
Literatüre 1990'da aşırı atari oyunu oynadığı için sağ baş parmağı zedelenen çocukla birlikte girdi. Tıpta 'oyun bağımlılığına bağlı' spor yaralanmaları alt başlığında yer alıyor. Araştırmaya göre Nintendinitisli hasta kuşağı büyüyünce WhatsAppitis ile yeniden ortaya çıkıyor.
WHATSAPPİTİS (KLAVYE HASTALIĞI)
Bilgisayarlarda fare ve klavye kullanımıyla, akıllı telefonlardaki mesajlaşma platformlarını kullananlarda sık görülen ve aynı hareketlerin sürekli tekrarlanması sonucu el ve kollardaki sinir, tendon, kas ve diğer yumuşak dokuların zedelenmesiyle oluşan hastalık. Kan akışında bozulma ve ağrıya duyarlılıkla ilgili problemlerle ortaya çıkıyor. Günümüzde dünya genelinde en sık kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp ile anılan hastalık, ilerlemesi halinde çok daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu hastalık günde en az 1 saat cep telefonu veya tablet cihazlar ile mesajlaşanlarda görülüyor.