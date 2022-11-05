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    • Sağlık
    • 05.11.2022 13:19
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    • 05.11.2022 13:20
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    Cep telefonu olanlar bunu sakın yapmayın! Whatsappitis ve karpal tünel sendromu hastalıkları ortaya çıktı! Milyonlara yayılıyor!

    Teknoloji ile birlikte hayatımızda daha fazla yer tutmaya başlayan sosyal medya platformları yeni hastalıklar ortaya çıkmasına neden oldu. Birçok farklı hastalık sadece cep telefonu kullandığımız için başımıza geliyor.Bu nedenleuzmanlar akıllı telefon ve bilgisayar kullanımına karşı uyarılarda bulundu.Dijital çağda doğan yeni hastalıklar ile ilgili en kapsamlı araştırmayı yapan iki isim ise Prof. Dr. Ersin Akpınar ve Uzman Doktor Halil Volkan Tekayak. İki ismin birlikte gerçekleştirdiği "Tıp Alanında Yeni Bir Dönem: Dijital Çağda Doğan Yeni Hastalıklar" başlıklı araştırmada dijital çağın hastalıkları 20 ana başlıkta toplandı ve dikkat çeken tespitlere yer verildi. İşte dijitalleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan o hastalıklar...

    takvim.com.tr
    Cep telefonu olanlar bunu sakın yapmayın!

    Gelişen teknoloji birçok yeni hastalığı da beraberinde getirdi. Eer cep telefonu kullanıyorsanız siz de milyonlara yayılan bu hastalığa sahip olabilirsiniz. İşte dijital hastalıkların belirtileri ve tüm detaylar..

    NİNTENDİNİTİS

    Literatüre 1990'da aşırı atari oyunu oynadığı için sağ baş parmağı zedelenen çocukla birlikte girdi. Tıpta 'oyun bağımlılığına bağlı' spor yaralanmaları alt başlığında yer alıyor. Araştırmaya göre Nintendinitisli hasta kuşağı büyüyünce WhatsAppitis ile yeniden ortaya çıkıyor.

    WHATSAPPİTİS (KLAVYE HASTALIĞI)

    Bilgisayarlarda fare ve klavye kullanımıyla, akıllı telefonlardaki mesajlaşma platformlarını kullananlarda sık görülen ve aynı hareketlerin sürekli tekrarlanması sonucu el ve kollardaki sinir, tendon, kas ve diğer yumuşak dokuların zedelenmesiyle oluşan hastalık. Kan akışında bozulma ve ağrıya duyarlılıkla ilgili problemlerle ortaya çıkıyor. Günümüzde dünya genelinde en sık kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp ile anılan hastalık, ilerlemesi halinde çok daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu hastalık günde en az 1 saat cep telefonu veya tablet cihazlar ile mesajlaşanlarda görülüyor.

        RSI (REPETİTİVE STRAİN INJURY / TEKRARLAYICI GERİLME YARALANMASI)

        Tekrarlayıcı gerilme yaralanmaları terimi birçok farklı durumu içeriyor. Karpal Tünel Sendromu, Kübital Tünel Sendromu, Guyon Kanalı Sendromu bunlardan birkaçı. Hastalığı kabaca anlatmak gerekirse; ergonomik olmayan koşullarda çalışmanın ortaya çıkardığı bir durum. Bilgisayar kullanımına bağlı olarak özellikle boyun, omuz, el ve el bileği gibi üst ekstremite organlarında ağrı, karıncalanma, şişlik veya kızarıklıkla kendisini gösteriyor. Bu durum çalışma hayatının veya günlük hayatın bir parçası haline geldiğinde de tekrarlayıcı gerilme yaralanmaları ortaya çıkıyor.

        HİKİKOMORİ: MODERN TİP DEPRESYON

        Japoncada 'toplumdan elini ayağını çekmek' anlamına gelen Hikikomori, günümüzde Uzak Doğu'da gençler arasında oldukça yaygınlaşan ve özellikle teknolojiyi yoğun olarak kullanan tüm gelişmiş ülkelerde tehlike sinyalleri veren bir hastalık olarak tanımlanıyor. Hastalığın belirtisi ise kişilerin birden eve kapanması, en yakın çevresi ve ailesiyle bile iletişimi koparması. Bu hastalığa yakalananların dünya ile neredeyse tek bağlantıları bilgisayar ekranı. İlk başlarda keyifle geçen bu zaman dilimi bir süre sonra depresif bir ruh haline dönüşüyor. Hastalığa "modern tip depresyon" da deniliyor. Hikikomori, büyük oranda 15 yaş üzeri ve işsiz erkeklerde görülüyor.

        EGO SÖRFÜ

        Kişinin sürekli olarak başta arama motorları olmak üzere diğer sosyal medya ağlarında kendi adını araması ve hakkında ne gibi bilgilere ulaşabildiği, hakkında neler yazıldığı ve paylaşıldığını takip etmesi durumuna verilen isim. Hastalık tanısı koyulan kişilerin sayısının hızla artışı günümüzde birçok psikolojik bozukluğun başlangıcı olarak ele alınıyor.

            BLOG İFŞACILIĞI

            Kontrolsüz olarak tanımadığı kişilerin kişisel blog sayfalarını tarayarak başkaları da görmeli düşüncesi ile online platformlarda yayınlama merakı olan kişiler için yeni tanımlanmış bir hastalık olarak bilim insanlarınca değerlendiriliyor.

            YOUTUBE NARSİZMİ

            Youtube videoları ile ortaya çıkan, yeni ve hızla yayılan bir hastalık. Kişinin yayınlarının beğenilmemesi ve aşırı eleştirilmesinin çok ciddi psikolojik bozuklar ve intiharlara yol açacağı öngörülüyor.

            MYSPACE TAKLİTÇİLİĞİ

            İlk sosyal medya platformlarından biri olan Myspace'den ismini alan hastalık, kişinin başka bir karakter oluşturması veya başka birini tamamen taklit etmesiyle ortaya çıkıyor. Bu hastalığa yakalananlar kendisini sürekli başka biriymiş gibi sosyal medyada var ediyor.

                GOOGLE STALKING

                Ego sörfüne benzeyen bu hastalık bireyin kendisi yerine yakın çevresinde bulunan herkesin adını sürekli Google'dan aratıp bilgileri kontrol ederek kaydetmesi dürtüsü olarak ortaya çıkıyor.

                SİBERHONDRİK

                Hasta olan veya hasta olduğunu düşünen kişilerin, doktora gitmek yerine Google'dan teşhis ve tedavi aramasına deniliyor. Bu bireyler çevresindekileri bile aynı yöntemlerle tedavi etmeye çalışıyor.

                PHOTOLURKING

                Sosyal medya platformlarında sürekli başkalarının fotoğraflarını takip etme, yorumlama ve beğenme durumuna verilen ad. Bu kişiler tanıdıkları bir arkadaşının hesabındaki fotoğraflara bakarak başladıkları yolculuklarını hiç tanımadıkları kişilerin profillerinde noktalıyorlar.

                    WİKİPEDİALİZM

                    Zamanının büyük çoğunluğunu Wikipedia başta olmak üzere internetteki sözlüklerde, çeşitli bilgileri düzenleme, yeni bilgileri paylaşma ve var olan bilgileri kronolojik düzenlere koyma üzerine obsesif belirtilerle ortaya çıkan bir dürtü kontrol bozukluğu.

                    CRACKBERRY

                    Adını BlackBerry telefonlardan alan bu hastalık daha çok üst düzey yöneticilerin sürekli olarak maillerini kontrol etmesi ile yeni tanımlanmış bir hastalık olarak ortaya çıkıyor. Kişiler, her yerde maillerini ve sosyal medya bildirimlerini kontrol ediyor. Öyle ki bu kişiler tuvalette, banyoda, cenazede, toplantıda, yemekte, derste bile telefonlarını kontrol etmekten kendilerini alamıyorlar.

                    CHEESEPODDİNG

                    İnternetteki vaktinin büyük bölümünü müzik indirip, depolamak ve arşivlemekle geçiren kişiler için yeni tanımlanmış bir hastalık olarak adlandırılıyor. Çoğu kişiye göre ise bu durum bir hastalık değil koleksiyonculuk.

                        ENFORNOGRAFİ

                        Bilgi açlığını internette sürekli araştırma yapıp, okuyarak dindirmeye çalışan kişiler için yeni tanımlanmış bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır.

                        FOMO HASTALIĞI

                        Fomo Hastalığı'na yakalananlar, başka bir işle uğraşırken bile sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri sürekli takip etme ihtiyacı hissediyor. Bu hastalar sosyal medyaya erişemedikleri zamanlarda gelişmeleri kaçıracakları korkusuyla endişeli ve gergin oluyorlar. Hastalık İngilizce'de "Fear of Missing Out" söz grubundaki kelimelerin ilk harflerinin birleşiminden ismini almakta ve Türkçeye "Gelişmeleri Kaçırma Korkusu" olarak çevrildi. Sosyal medyadaki paylaşımları görememe korkusu olarak ortaya çıkan Fomo Hastalığı; işini bitirir bitirmez bir önce gördüğü paylaşıma kadar geriye doğru giderek önceki paylaşımı gördüğü an kişide oluşan anksiyetinin sona ererek rahatlama durumuyla yeni tanımlanmış bir hastalık olarak ortaya çıkıyor. Fomo kişilerde Nomofobi ile Jomo Hastalığı'na da sebep olabiliyor.

                        NOMOFOBİ:

                        İngilizce "No Mobile Phone Phobia" kelimelerinin kısaltılmasıyla adlandırılan ve dilimize "Telefonsuzluk Fobisi" olarak çevirebileceğimiz bu hastalık; özellikle Z kuşağı olarak adlandırılan ve akıllı cep telefonlarını okuma yazma dahi bilmeden kullanmaya başlayan yeni nesli yakından ilgilendiriyor. Hastalığa sebep olan esas neden aşırı telefon kullanımının oluşturduğu bağımlılık. Bu rahatsızlıkta, telefonun yokluğu veya unutulması kişide beklenmeyen fiziksel ve psikolojik tepkilere neden olabiliyor. Telefon çekmediğinde ya da şarj bittiğinde aşırı panik oluşumu da bu rahatsızlığın göstergelerinden. Ancak bir kişiye 'Nomofobik' diyebilmek için şu kriterlerden en az 3'ünün bulunması gerekiyor: -- Günde en az 5 kez telefonunu kontrol etmek amacıyla elini cebine atma veya çantasında telefonuna bakınma -- Telefon bataryası gün içinde azaldıkça gerginleşme, taşınabilir yedek batarya veya şarj cihazı ile dolaşma -- Telefonunu uçak seyahatleri dışında kapatmama -- Ev veya ofis dışında gideceği yerlere önceden wifi olup olmadığını sorma -- Beklenmeyen bir anda telefonu hasarlandığında depresif ruh haline bürünme.

                            SELFİTİS

                            Amerikan Psikiyatri Akademisi'nce ruhsal bir hastalık olarak kabul edilen Selfitis; bireyin kendi fotoğrafını çok fazla sayıda selfie çekip, sosyal medyada bunları yayınlaması ile karakterize obsesif kompulsif bozukluk olarak tanımlanıyor. Bu durum temel olarak kişinin toplumda hissettiği kabul edilirliğini derecesini arttırmak ve diğer kişilerle daha iyi iletişim kurma çabasından ortaya çıkıyor. Selfitis 3 ayrı şekilde tanımlanıyor: -- Borderline Selfitis: Günde en az üç kez selfie fotoğraf çekmek, sosyal medyada yayınlamamak. -- Akut Selfitis: Günde en az üç kez selfie fotoğraf çekmek, sosyal medyada çektiği selfieleri yayınlamak. -- Kronik Selfitis: Kontrol edilemeyen bir dürtü şeklinde selfie fotoğraf çekmek ve sosyal medyada çektiği selfieleri günde en az 6 kez yayınlamak.

                            JOMO HASTALIĞI

                            İngilizce "Joy of Missing Out" kelimelerinin kısaltılmasıyla isimlendirilen bu hastalık Türkçeye "Eğlenceden Eksik Kalma Korkusu" olarak çevrilmiş. Jomo Hastalığı; Fomo Hastalığı ile bağlantılı olup aslında Fomo Hastalığı ile başlayan bir sürecin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Örneğin sosyal medya üzerinden duyurulan bir partiye gidilmek istenip zamanı geldiğinde gidilememesi üzerine, etkinlik sırasında ve sonrasında etkinliğe katılan diğer kişilerin sosyal medyada paylaşımlarını takip ederek depresif duygu-duruma bürünmesi ise Jomo Hastalığı (etkinlikteki eğlenceli ortamı kaçırdığına üzülmesi) olarak tanımlanıyor.

                            FOBO HASTALIĞI

                            İngilizce "Fear of Being Offline" kelimelerinin kısaltılmasıyla isimlendirilen ve dilimize "Çevrimdışı Olmaktan Korkma" olarak çevrilen hastalık Fomo Hastalığı, Nomofobi ve Jomo Hastalığı ile bağlantılı. Bu kişiler özellikle yurtdışı seyahatlerinde ya mevcut telefon hatlarını internet erişimine açık tutuyorlar ya da kablosuz internet olmayan yerlerde dolaşmak istemiyorlar.
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                            Haberler Sağlık Cep telefonu olanlar bunu sakın yapmayın! Whatsappitis ve karpal tünel sendromu hastalıkları ortaya çıktı! Milyonlara yayılıyor!
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