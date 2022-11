Cep telefonu olanlar bunu sakın yapmayın! O hastalığa neden oluyor! Milyonlara yayılacak...

FOMO HASTALIĞI

Fomo Hastalığı'na yakalananlar, başka bir işle uğraşırken bile sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri sürekli takip etme ihtiyacı hissediyor. Bu hastalar sosyal medyaya erişemedikleri zamanlarda gelişmeleri kaçıracakları korkusuyla endişeli ve gergin oluyorlar. Hastalık İngilizce'de "Fear of Missing Out" söz grubundaki kelimelerin ilk harflerinin birleşiminden ismini almakta ve Türkçeye "Gelişmeleri Kaçırma Korkusu" olarak çevrildi. Sosyal medyadaki paylaşımları görememe korkusu olarak ortaya çıkan Fomo Hastalığı; işini bitirir bitirmez bir önce gördüğü paylaşıma kadar geriye doğru giderek önceki paylaşımı gördüğü an kişide oluşan anksiyetinin sona ererek rahatlama durumuyla yeni tanımlanmış bir hastalık olarak ortaya çıkıyor. Fomo kişilerde Nomofobi ile Jomo Hastalığı'na da sebep olabiliyor.