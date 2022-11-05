Cep telefonu olanlar bunu sakın yapmayın! O hastalığa neden oluyor! Milyonlara yayılacak...

NOMOFOBİ:

İngilizce "No Mobile Phone Phobia" kelimelerinin kısaltılmasıyla adlandırılan ve dilimize "Telefonsuzluk Fobisi" olarak çevirebileceğimiz bu hastalık; özellikle Z kuşağı olarak adlandırılan ve akıllı cep telefonlarını okuma yazma dahi bilmeden kullanmaya başlayan yeni nesli yakından ilgilendiriyor. Hastalığa sebep olan esas neden aşırı telefon kullanımının oluşturduğu bağımlılık. Bu rahatsızlıkta, telefonun yokluğu veya unutulması kişide beklenmeyen fiziksel ve psikolojik tepkilere neden olabiliyor. Telefon çekmediğinde ya da şarj bittiğinde aşırı panik oluşumu da bu rahatsızlığın göstergelerinden. Ancak bir kişiye 'Nomofobik' diyebilmek için şu kriterlerden en az 3'ünün bulunması gerekiyor: -- Günde en az 5 kez telefonunu kontrol etmek amacıyla elini cebine atma veya çantasında telefonuna bakınma -- Telefon bataryası gün içinde azaldıkça gerginleşme, taşınabilir yedek batarya veya şarj cihazı ile dolaşma -- Telefonunu uçak seyahatleri dışında kapatmama -- Ev veya ofis dışında gideceği yerlere önceden wifi olup olmadığını sorma -- Beklenmeyen bir anda telefonu hasarlandığında depresif ruh haline bürünme.