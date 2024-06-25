Çayı yıllardır yanlış içiyormuş! Canan Karatay en doğru yöntemi açıkladı

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, limonlu çayın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor. Uzmanlar çayın düzenli tüketiminin bir dizi sağlık faydası sağlayabileceğini belirtiyorlar.
Son zamanlarda yapılan araştırmalar, limonlu çayın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor. Uzmanlar çayın düzenli tüketiminin bir dizi sağlık faydası sağlayabileceğini belirtiyorlar.
LİMONLU ÇAYIN SAĞLIK FAYDALARI
Diğer yandan, yapılan son araştırmalar limonlu çayın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor. Limonlu çayın cilt sağlığını koruyabileceği, bağışıklık sistemini destekleyebileceği ve stresi azaltabileceği belirtiliyor.
Ayrıca, kan şekerini düzenlemeden kalp sağlığını korumasına kadar birçok faydası bulunan bu içeceğin, anti-kanser özellikleri ve böbrek taşlarını önleme potansiyeli olduğu da ifade ediliyor.
Limonun içerdiği C vitamini sayesinde özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi olan limonlu çayın, hastalıklarla mücadelede etkili bir destek olabileceği belirtiliyor.
ÇAYI ŞEKER YERİNE TEREYAĞI İLE İÇİN
Prof. Dr. Canan Karatay, çayın içilme biçimi konusunda dikkat çeken bir öneride bulundu. Karatay "Çayı şeker yerine tereyağı ile içmek, batı ülkelerinde krema ile çay içme geleneği gibi. Tereyağı, çayın lezzetini artırabilir ve sağlık üzerinde olumlu etkileri olabilir" dedi.