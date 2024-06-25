Çayı yıllardır yanlış içiyormuş! Canan Karatay en doğru yöntemi açıkladı

Diğer yandan, yapılan son araştırmalar limonlu çayın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor. Limonlu çayın cilt sağlığını koruyabileceği, bağışıklık sistemini destekleyebileceği ve stresi azaltabileceği belirtiliyor.

Ayrıca, kan şekerini düzenlemeden kalp sağlığını korumasına kadar birçok faydası bulunan bu içeceğin, anti-kanser özellikleri ve böbrek taşlarını önleme potansiyeli olduğu da ifade ediliyor.