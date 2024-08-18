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Çay, su, soda değil! Uzman doktordan sıcak havalarda hem serinleten hem de susuzluğu bitiren tavsiye

Sıcak yaz günlerinde serinlemenin en sağlıklı yolunu arayanlar için müjdeli haber geldi! Uzman doktorlar, hem serinleten hem de sağlığımıza katkı sağlayan bu özel içeceği öneriyor. Sıcak havalarda sıklıkla tüketilen çay ve su yerine, vücudu ferahlatan ve aynı zamanda enerji veren bu içecek, yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak. Peki, bu mucizevi içecek nedir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 18:03 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 18:03
Çay, su, soda değil! Uzman doktordan sıcak havalarda hem serinleten hem de susuzluğu bitiren tavsiye

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Yaz mevsiminde artan sıcaklıklarla birlikte serin kalmak her zamankinden daha önemli hale geliyor. Ancak uzman doktorlar, serinletici ve sağlıklı bir içecek seçimi konusunda dikkatli olmamız gerektiği konusunda uyarıyor. Çay ya da suyun ötesinde, vücudu hem serinleten hem de sağlıkla dolup taşıran bu içecek, uzmanlar tarafından onaylandı.

Medichecks'in tıbbi direktörü Dr. Natasha Fernando, sıcak hava dalgasıyla başa çıkarken suyun yanı sıra süt içmenin de etkili bir yöntem olabileceğini belirtti. geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Dr. Natasha, "İngiltere'deki birçok bina aşırı sıcaklıklarla başa çıkacak şekilde donatılmamış durumda, bu nedenle sıcak havalarda sıvı alımınıza dikkat etmek her zamankinden daha önemli," diyor. Ancak, su tüketiminizi artırmak için sadece suya bağımlı kalmanıza gerek yok.

SÜT NEDEN DAHA ETKİLİ?

Süt, içerdiği protein, şeker ve yağ sayesinde midedeki sıvının boşalma hızını yavaşlatır, bu da daha uzun süre susuz kalmamanıza yardımcı olur. Ayrıca sütün içeriğinde bulunan sodyum, vücudunuzun suyu daha uzun süre tutmasını sağlayarak sıvı alımını artırır. Dr. Natasha, bu nedenle sıcak havalarda su yerine süt içmenin, vücudun nem dengesini korumada daha etkili olabileceğini vurguluyor.

Süt içmenin faydalarından sadece inek sütü tüketenler değil, bitki bazlı süt tercih edenler de yararlanabilir. Vegan veya laktoz intoleransı olan kişiler için soya sütü gibi alternatifler de oldukça faydalıdır. Dr. Natasha, soya sütünün ayrıca rehidrasyonu daha da artıran elektrolitler içerdiğini belirtiyor.

SERİN KALMAK İÇİN DİĞER ÖNERİLER

Sütün yanı sıra, Dr. Natasha yaz aylarında serin kalmaya yardımcı olması için karpuz, Hindistan cevizi suyu, salatalık ve suyla seyreltilmiş taze meyve sularını da öneriyor. Bu yiyecekler ve içecekler, yüksek su içerikleri sayesinde vücudun serin kalmasına katkı sağlar.

Bununla birlikte, sıcak bir günde sıcak bir içeceğin sizi daha serin tutabileceği fikri de unutulmamalı. Cambridge Üniversitesi'nden sinir bilimci Peter McNaughton, sıcak içeceklerin vücutta terlemeyi artırarak serinlemenize yardımcı olduğunu belirtiyor. Ancak, bu yöntemin etkili olabilmesi için terin cildinizde buharlaşabilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Aksi halde, bu yöntem ters etki yaratabilir.

DEHİDRATASYON BELİRTİLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dr. Natasha, özellikle sıcak hava dalgası sırasında dehidratasyon belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Susuzluk, koyu sarı idrar, baş dönmesi, yorgunluk ve kuru ağız gibi belirtiler dehidratasyonun işaretleri olabilir. Bu belirtilerle karşılaşıldığında bol sıvı tüketilmesi ve gerekirse eczaneden alınabilecek oral rehidratasyon solüsyonları kullanılması tavsiye ediliyor.

Sonuç olarak, sıcak hava dalgasıyla başa çıkarken sadece suya değil, aynı zamanda süt gibi alternatif içeceklere de yönelebilirsiniz. Süt, içeriğindeki besin maddeleri sayesinde daha uzun süre susuz kalmamanızı sağlayabilir ve bu da sıcak günlerde vücudunuzu serin tutmada etkili olabilir. Unutmayın, serin kalmak için bol bol sıvı tüketin ve sağlığınıza dikkat edin.

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