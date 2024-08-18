Çay, su, soda değil! Uzman doktordan sıcak havalarda hem serinleten hem de susuzluğu bitiren tavsiye

Yaz mevsiminde artan sıcaklıklarla birlikte serin kalmak her zamankinden daha önemli hale geliyor. Ancak uzman doktorlar, serinletici ve sağlıklı bir içecek seçimi konusunda dikkatli olmamız gerektiği konusunda uyarıyor. Çay ya da suyun ötesinde, vücudu hem serinleten hem de sağlıkla dolup taşıran bu içecek, uzmanlar tarafından onaylandı.

Medichecks'in tıbbi direktörü Dr. Natasha Fernando , sıcak hava dalgasıyla başa çıkarken suyun yanı sıra süt içmenin de etkili bir yöntem olabileceğini belirtti. geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Dr. Natasha, "İngiltere'deki birçok bina aşırı sıcaklıklarla başa çıkacak şekilde donatılmamış durumda, bu nedenle sıcak havalarda sıvı alımınıza dikkat etmek her zamankinden daha önemli," diyor. Ancak, su tüketiminizi artırmak için sadece suya bağımlı kalmanıza gerek yok.

SÜT NEDEN DAHA ETKİLİ?

Süt, içerdiği protein, şeker ve yağ sayesinde midedeki sıvının boşalma hızını yavaşlatır, bu da daha uzun süre susuz kalmamanıza yardımcı olur. Ayrıca sütün içeriğinde bulunan sodyum, vücudunuzun suyu daha uzun süre tutmasını sağlayarak sıvı alımını artırır. Dr. Natasha, bu nedenle sıcak havalarda su yerine süt içmenin, vücudun nem dengesini korumada daha etkili olabileceğini vurguluyor.

Süt içmenin faydalarından sadece inek sütü tüketenler değil, bitki bazlı süt tercih edenler de yararlanabilir. Vegan veya laktoz intoleransı olan kişiler için soya sütü gibi alternatifler de oldukça faydalıdır. Dr. Natasha, soya sütünün ayrıca rehidrasyonu daha da artıran elektrolitler içerdiğini belirtiyor.