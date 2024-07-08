Canınızı sıkmayın lavanta sıkın

Sinekler size kabus mu yaşatıyor? Kimyasallar canınızı mı sıkıyor? Eczacı ve Homeopat Ezgi Nevçehan, bitkisel sinek kovucular ile yaz aylarında sinek ve böceklerinden korunabileceğinizi belirtiyor. Kimyasal içerikli sinek kovucuların ise son derece riskli olduğunu belirtiyor.

CİLDİ TAHRİŞ ETMEZ

Nevçehan, şunları söylüyor: Bitkisel içerikli sinek kovucular, limon otu, lavanta, nane ve okaliptüs yağı gibi doğal bileşenler kullanılarak yapılır. Sinekleri ve diğer böcekleri uzak tutar. Bitkisel sinek kovucuların temel avantajları şunlardır: Daha az toksiktirler ve ciltte tahrişe neden olma olasılıkları düşüktür. Bu sayede, özellikle çocuklar ve hassas ciltli bireyler için daha güvenli bir koruma sağlarlar. Çevreye zarar vermezler ve doğada biyolojik olarak parçalanabilirler. Bu da onları sürdürülebilir bir alternatif haline getirir.



DOĞAL SİNEK KOVUCU SPREYİ

- 100 ml distile su

- 20 damla limon otu yağı

- 15 damla lavanta yağı

- 10 damla nane yağı

- 10 damla okaliptüs yağı

HAZIRLANIŞI:

- Boş ve temiz bir sprey şişesini hazırlayın.

- Sprey şişesine distile suyunu ekleyin.

- Limon otu yağı, lavanta yağı, nane yağı ve okaliptüs yağını ekleyin. Çalkalayın.

- Kullanımdan önce her seferinde şişeyi çalkalayın ve doğrudan cilde veya giysilerinize püskürtün.