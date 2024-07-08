PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Canınızı sıkmayın lavanta sıkın

Kimyasal içerikli sinek kovucular sağlık için büyük risk oluşturuyor. Eczacı Ezgi Nevçehan, bitkilerden yapılan doğal bir reçete sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
Canınızı sıkmayın lavanta sıkın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sinekler size kabus mu yaşatıyor? Kimyasallar canınızı mı sıkıyor? Eczacı ve Homeopat Ezgi Nevçehan, bitkisel sinek kovucular ile yaz aylarında sinek ve böceklerinden korunabileceğinizi belirtiyor. Kimyasal içerikli sinek kovucuların ise son derece riskli olduğunu belirtiyor.

CİLDİ TAHRİŞ ETMEZ
Nevçehan, şunları söylüyor: Bitkisel içerikli sinek kovucular, limon otu, lavanta, nane ve okaliptüs yağı gibi doğal bileşenler kullanılarak yapılır. Sinekleri ve diğer böcekleri uzak tutar. Bitkisel sinek kovucuların temel avantajları şunlardır: Daha az toksiktirler ve ciltte tahrişe neden olma olasılıkları düşüktür. Bu sayede, özellikle çocuklar ve hassas ciltli bireyler için daha güvenli bir koruma sağlarlar. Çevreye zarar vermezler ve doğada biyolojik olarak parçalanabilirler. Bu da onları sürdürülebilir bir alternatif haline getirir.

DOĞAL SİNEK KOVUCU SPREYİ
- 100 ml distile su
- 20 damla limon otu yağı
- 15 damla lavanta yağı
- 10 damla nane yağı
- 10 damla okaliptüs yağı

HAZIRLANIŞI:
- Boş ve temiz bir sprey şişesini hazırlayın.
- Sprey şişesine distile suyunu ekleyin.
- Limon otu yağı, lavanta yağı, nane yağı ve okaliptüs yağını ekleyin. Çalkalayın.
- Kullanımdan önce her seferinde şişeyi çalkalayın ve doğrudan cilde veya giysilerinize püskürtün.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı! Başkan Erdoğan’dan video mesaj
Dijital Mecralar Komisyonu’nun TBMM’nin tatili ve aravermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de
107 bin işçi aranıyor! En çok ne aranıyor? İşte istihdamın yıldızları...
Başkan Erdoğan’dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok
TÜİK açıkladı! Getiri şampiyonu borsa: Yatırım araçlarının reel getirileri belli oldu
Emekliye ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’den flaş açıklama
PKK’ya teröristan yok! IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed: Terör örgütü PKK topraklardan çıkmalıdır
Fenerbahçe’de Jose Mourinho transferi bitirdi! Yıldız futbolcu eşyalarını toplayıp veda etti
Uzaydaki bağımsızlığımızı yakından tanıyalım! İşte 10 madde Türksat 6A yerli ve milli ilk haberleşme uydumuz
Başıboş sokak köpeği sorunu kökten çözülecek! AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu duyurdu: Raporlar Başkan Erdoğan’a sunuldu
MYK sonrası önemli açıklamalar| AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş emekli aylığı sözleri
İtalyan medyası transferi duyurdu! Ferdi Kadıoğlu’na karşılık 28 milyon euroluk yıldızı önerecekler
Başkan Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile anlaşma imzaladı!
NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna’da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Zelenskiy’den BMGK’ya olağanüstü toplantı çağrısı
SON DAKİKA