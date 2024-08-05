Canan Karatay’dan ekmek yerine geçen mucize besin önerisi! Saatlerce tok tutacak, iştahı kapatacak

Canan Karatay'ın ekmek yerine Maraş cevizi tüketilmesi gerektiği yönündeki tavsiyesi, 2023 yılında kendi sosyal medyasında yaptığı bir açıklama büyük ilgi çekti. İşte detaylar...
Canan Karatay'ın ekmek yerine Maraş cevizi tüketilmesi gerektiği yönündeki tavsiyesi, 2023 yılında kendi sosyal medyasında yaptığı bir açıklama büyük ilgi çekti. İşte detaylar...
🥗 Beslenme üzerine yaptığı açıklamalar ve kendine has diyet listeleri ile gündemden düşmeyen İç Hastalıkları uzmanı Canan Karatay, ekmek tüketmeyi bırakanlara önemli bir tavsiyede bulundu. Karatay, ekmeğin sağlayacağı tokluk hissinin eksikliğini kapatmak ve bol vitamin takviyesi sağlamak için Maraş cevizi tüketimini önerdi.
Canan Karatay'ın sağlıklı yaşam konusundaki yorumları pek çok kişi tarafından takip ediliyor. Uzmanın son yaptığı açıklamalar, özellikle ekmekle ilgili görüşleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karatay, ekmeğin sağlık açısından ciddi zararlar verebileceğini belirterek bu besinin yerine ceviz gibi kuruyemişlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.
Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu belirten Karatay, ekmek yerine her sabah iki tane Maraş cevizi tüketilmesini önerdi. Ceviz, fındık, fıstık ve badem gibi kuruyemişlerin zengin sağlıklı yağlar içerdiğini vurgulayan Karatay, bu yağların insülin seviyelerini ani şekilde artırmadığını ve bu nedenle açlık krizlerinin önüne geçilmesine yardımcı olduğunu ifade etti.
Ceviz, besin değeri yüksek ve sağlık açısından birçok faydası bulunan bir kuruyemiştir. İçerdiği Omega-3 yağ asitleri, kalp hastalıkları riskini azaltır, damar sağlığını iyileştirir ve kötü kolesterol seviyelerini düşürür.
İçerdiği antioksidanlar ve Omega-3 yağ asitleri, beyin fonksiyonlarını destekler ve zihinsel sağlığı korur. Araştırmalar, ceviz tüketiminin bilişsel fonksiyonları iyileştirdiğini ve yaşa bağlı kognitif gerilemeyi yavaşlatabileceğini göstermektedir.
Cevizlerin içeriğindeki E vitamini ve polifenoller, beyin hücrelerini serbest radikallerden korur, bu da Alzheimer ve diğer nörolojik hastalıklara karşı koruyucu bir etki sağlar.
Cevizlerin sağladığı bir diğer önemli fayda da cilt sağlığı üzerindedir. İçerdiği vitaminler ve mineraller, cildin nem dengesini korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Cevizlerde bulunan antioksidanlar, cildin serbest radikallerin zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı olur ve ciltteki iltihaplanmaları azaltır.
İçerdiği protein ve sağlıklı yağlar, uzun süre tok kalmanızı sağlar ve enerji seviyenizi yüksek tutar. Özellikle yoğun fiziksel ve zihinsel aktiviteler sırasında, cevizler enerjinizi artırmak ve açlık hissinizi kontrol altında tutmak için mükemmel bir atıştırmalık seçeneğidir. Bu nedenle, günlük beslenme rutinine ceviz eklemek, hem sağlık hem de enerji açısından birçok avantaj sağlar.
Maraş cevizi, zengin bir yağ içeriğine sahiptir. İçerdiği yağların büyük bir kısmı sağlıklı tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlar olarak bilinen Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleridir. Bu yağ asitleri, kalp sağlığını destekler, kolesterol seviyelerini dengeler ve inflamasyonu azaltır.
Maraş cevizi, bitkisel protein açısından zengin bir kaynaktır. Her 100 gram cevizde yaklaşık 15 gram protein bulunur, bu da kas kütlesinin korunmasına ve onarılmasına yardımcı olur. Ayrıca, cevizler yüksek lif içerir; 100 gram cevizde yaklaşık 6-7 gram lif bulunur. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.
Maraş cevizleri, E vitamini, B vitamini kompleksleri (B1, B2, B3, B6) ve folat gibi vitaminler açısından zengindir. E vitamini, güçlü bir antioksidan olarak vücutta serbest radikalleri temizler ve hücrelerin sağlığını korur. Cevizler ayrıca magnezyum, fosfor, çinko ve demir gibi mineraller açısından da oldukça zengindir. Bu mineraller, kemik sağlığını destekler, enerji üretimini artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.