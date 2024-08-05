Canan Karatay’dan ekmek yerine geçen mucize besin önerisi! Saatlerce tok tutacak, iştahı kapatacak

Canan Karatay 'ın ekmek yerine Maraş cevizi tüketilmesi gerektiği yönündeki tavsiyesi, 2023 yılında kendi sosyal medyasında yaptığı bir açıklama büyük ilgi çekti. İşte detaylar...

🥗 Beslenme üzerine yaptığı açıklamalar ve kendine has diyet listeleri ile gündemden düşmeyen İç Hastalıkları uzmanı Canan Karatay, ekmek tüketmeyi bırakanlara önemli bir tavsiyede bulundu. Karatay, ekmeğin sağlayacağı tokluk hissinin eksikliğini kapatmak ve bol vitamin takviyesi sağlamak için Maraş cevizi tüketimini önerdi.

🥖 Ekmek Yerine Ne Tüketilmeli?

Canan Karatay'ın sağlıklı yaşam konusundaki yorumları pek çok kişi tarafından takip ediliyor. Uzmanın son yaptığı açıklamalar, özellikle ekmekle ilgili görüşleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karatay, ekmeğin sağlık açısından ciddi zararlar verebileceğini belirterek bu besinin yerine ceviz gibi kuruyemişlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

🌰 Her Sabah 2 Adet Maraş Cevizi

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu belirten Karatay, ekmek yerine her sabah iki tane Maraş cevizi tüketilmesini önerdi. Ceviz, fındık, fıstık ve badem gibi kuruyemişlerin zengin sağlıklı yağlar içerdiğini vurgulayan Karatay, bu yağların insülin seviyelerini ani şekilde artırmadığını ve bu nedenle açlık krizlerinin önüne geçilmesine yardımcı olduğunu ifade etti.