Canan Karatay gizli silahını açıkladı! Uzun yaşamın sırrı bu besinde: 10 tane yerseniz...

Canan Karatay, sağlıklı beslenme ve önemli araştırmalarıyla adından sıkça söz ettiren bir isim. Özellikle ekmek, şeker, margarin gibi birçok besinin tüketilmemesi konusundaki uyarılarıyla bilinen Karatay, bu kez de o besinin faydalarından bahsetti. İşte detaylar...

UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRRI Prof. Dr. Canan Karatay, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrının yumurtada olduğunu açıkladı. Yumurtanın vücudun ihtiyacı olan her şeyi karşıladığını belirten Karatay ayrıca yumurta yiyerek zayıflamanın da mümkün olacağını anlattı. Karatay, uyarıda da bulunarak "fabrika yumurtası değil köy yumurtası yiyin" dedi. Düşük kalori içeren yumurta tek seferde vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineral komplikasyonlarını kolayca karşılar. Yumurta hem metabolizmayı hızlandırır hem de organların işlevselliğini artırır. Biraz sabırla beraber günde sadece yumurta tüketerek 1 hafta da 7 kilo verebilirsiniz.