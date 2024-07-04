Can düşmanı konserve

Genellikle yaz aylarında hazırlanan konserve, sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunan bir bakteri, dikkat edilmediği takdirde ölüm riski taşıyor! Dr. Hilal Demirkesen Bıçak, konserve yaparken dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor: Sıcak dolum tercih edilmelidir. Malzemeleri öncelikli olarak steril hale getirmeliyiz. Ev ortamında bu sterilizasyonu kaynatarak yapabiliriz. Cam kavanozlar tercih edilmelidir. Kavanozlarımızı öncesinde kaynatalım, kapakları, paslanmamış ya da zedelenmemiş olankapaklar tercih edelim" diyor.

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