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C vitamini bombası limon şifa dağıtıyor! İşte faydaları...

C vitamini bombası limon, vücuda güç veriyor. Anti bakteriyal etkisi ile toksinlerin temizlenmesine yardımcı oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024
C vitamini bombası limon şifa dağıtıyor! İşte faydaları...

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C vitamini bombası limon, vücuda güç veriyor. Anti bakteriyal etkisi ile toksinlerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

- KALP DOSTU: İçerisindeki C vitamini ile damar sertliğini önler. Kolesterolü düşürür.
- TAŞLARA SON: Böbrekteki sitrik asidi temizleyen limon, taş oluşumunu önler.
- KANSIZLIĞI BİTİRİR: İçerisindeki demir sayesinde, kansızlıkla savaşır.
- EKLEMLERE GÜÇ VERİR: İçerisindeki antioksidanlar, eklemlerde iltihap birikmesini önler. Eklemlerdeki iltihabı temizler. Şişliği azaltır.
- BAĞIRSAKLA BARIŞIK: Sindirim sistemindeki toksinleri temizler. Mide ekşimesi, gaz ve şişkinliği hafifletir.

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