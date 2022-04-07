Burun estetiği nasıl yapılır? Dr. Eyüp Bozkurt işlem detaylarını anlattı

Dr. Eyüp Bozkurt estetik olarak operasyon sırasında ameliyat gibi en önemli fonksiyonların yani solunum motorunun ve yapı olan kokunun değiştirilmesi gerekmektedir diye anlattı.

DR. EYÜP BOZKURT'A GÖRE BURUN ESTETİĞİNDE HASTA MEMNUNİYETİ ÖNEMLİDİR!

Burnun estetik ve fonksiyonel operasyonunda kullanılan cerrahi teknik ve teknikler çekici yapı ve tekniklerden biri olup, iyileşme adımları daha hızlı ve rahattır ve daha iyi görsel ve fonksiyonel sonuç olarak sürekli olarak geliştirilir. Günümüzde en son bilgileri, cerrahi teknolojiyi takip edebilmek önemlidir. Estetik burun cerrahisinde başarı için en önemli kriter hasta memnuniyetidir. Bu da ancak burnun istenilen görünüme sahip olması ve ameliyat sonunda rahat nefes almanız ile mümkündür.

BURUN AMELİYATI YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Rinoplasti ameliyatınızdan istenen görsel sonuçları elde etmek için, ameliyattan önce doktorunuz tarafından ameliyattan beklentilerinizin tam olarak anlaşılması gerekir. Son yıllarda kullanılan 3 boyutlu dijital animasyon sistemi, ameliyat sonuçlarını dijital görüntülere uygulayarak ameliyatın beklentilerini tam olarak ifade etmekte ve cerrahın müdahaleleri planlamasına yardımcı olmaktadır.

Bu da ancak burnun istenilen görünüme sahip olması ve ameliyat sonunda rahat nefes almanız ile mümkündür. Rinoplasti ameliyatınızdan istenen görsel sonuçları elde etmek için, ameliyattan önce doktorunuz tarafından ameliyattan beklentilerinizin tam olarak anlaşılması gerekir.

Son yıllarda kullanılan 3 boyutlu dijital animasyon sistemi, ameliyat sonuçlarını dijital görüntülere uygulayarak ameliyatın beklentilerini tam olarak ifade etmekte ve cerrahın müdahaleleri planlamasına yardımcı olmaktadır. Bu da ancak burnun istenilen görünüme sahip olması ve ameliyat sonunda rahat nefes almanız ile mümkündür.

BURUN ESTETİĞİ DENEMELERİ NASIL YAPILIR? DR. EYÜP BOZKURT AÇIKLADI!

Rinoplasti ameliyatınızdan istenen görsel sonuçları elde etmek için, ameliyattan önce doktorunuz tarafından ameliyattan beklentilerinizin tam olarak anlaşılması gerekir.

Dr. Eyüp Bozkurt'a göre son yıllarda kullanılan 3 boyutlu dijital animasyon sistemi, ameliyat sonuçlarını dijital görüntülere uygulayarak ameliyatın beklentilerini tam olarak ifade etmektedir. Bunun da cerrahın müdahaleleri planlamasına yardımcı olmaktadır.

Son yıllarda kullanılan 3 boyutlu dijital animasyon sistemi, ameliyat sonuçlarını dijital görüntülere uygulayarak ameliyatın beklentilerini tam olarak ifade etmekte ve cerrahın müdahaleleri planlamasına yardımcı olmaktadır.

Son yıllarda kullanılan 3 boyutlu dijital animasyon sistemi, ameliyat sonuçlarını dijital görüntülere uygulayarak ameliyatın beklentilerini tam olarak ifade etmekte ve cerrahın müdahaleleri planlamasına yardımcı olmaktadır. https://www.eyupbozkurt.com.tr/ sitesinden hizmet alabilirsiniz.