Bunu yiyerek yağ yakın! Göbeği eriten besin bakın neymiş! Ayda 4 KG çat diye gidecek

2023 yılında Amerikalı beslenme uzmanı Dr. David Ludwig tarafından yapılan bir araştırma, kilo vermek isteyenler için adeta bir umut ışığı oldu. Araştırmaya göre, belirli bir besin sindirim sistemini düzenleyerek vücuttaki yağların daha hızlı yakılmasını sağlıyor ve göbek bölgesindeki şişkinliği azaltıyor.

Aynı zamanda, chia tohumu içerdiği protein, omega-3 yağ asitleri, B vitamini, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve antioksidanlar gibi zengin besin değerleriyle dikkat çekiyor.

Göbek bölgesindeki şişkinlikten hızla kurtulmak ve bu bölgeyi düzleştirmek isteyenler için chia tohumu bazlı bir kür önerisi son dönemde oldukça popüler hale geldi. Chia tohumu, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken, uzun süre tokluk hissi vererek gereksiz kalori alımını önlüyor.

SÜTLE VEYA SUYLA KARIŞTIRIN

Göbek eriten bu kürü uygulamak oldukça basit. Chia tohumunu ister sütle ister suyla karıştırarak tüketebilir ve düzenli kullanım ile hem sindirim sisteminizi sağlıklı tutabilir hem de göbek bölgesindeki şişkinlikten kurtulabilirsiniz.

Harvard Üniversitesi'nde beslenme ve obezite üzerine araştırmalar yapan Dr. David Ludwig, 2023 yılında chia tohumunun faydaları üzerine kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışma, chia tohumunun sindirim sistemini düzenlemedeki etkisini ve özellikle göbek bölgesinde yağ birikimini azaltmadaki rolünü doğruluyor. Dr. Ludwig, chia tohumunun düzenli kullanımının metabolizmayı hızlandırdığını ve bu sayede göbek bölgesinde biriken yağların eritilmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.