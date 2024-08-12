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Bunu yiyerek yağ yakın! Göbeği eriten besin bakın neymiş! Ayda 4 KG çat diye gidecek

Amerikalı ünlü beslenme uzmanı Dr. David Ludwig, 2023 yılında yaptığı bir çalışmada, belirli bir besinin sindirim sistemini düzenleyerek kilo verme sürecini hızlandırdığını ve özellikle göbek bölgesindeki şişkinliği azalttığını ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre, bu mucizevi besini düzenli olarak tüketenlerin, sadece bir ayda 4 kiloya kadar zayıfladığı belirtiliyor. Peki, bu göbek eriten besin ne? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 16:15 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 16:15
Bunu yiyerek yağ yakın! Göbeği eriten besin bakın neymiş! Ayda 4 KG çat diye gidecek

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2023 yılında Amerikalı beslenme uzmanı Dr. David Ludwig tarafından yapılan bir araştırma, kilo vermek isteyenler için adeta bir umut ışığı oldu. Araştırmaya göre, belirli bir besin sindirim sistemini düzenleyerek vücuttaki yağların daha hızlı yakılmasını sağlıyor ve göbek bölgesindeki şişkinliği azaltıyor.

GÖBEK BÖLGESİNDEKİ ŞİŞKİNLİĞİ YOK EDİYOR

Göbek bölgesindeki şişkinlikten hızla kurtulmak ve bu bölgeyi düzleştirmek isteyenler için chia tohumu bazlı bir kür önerisi son dönemde oldukça popüler hale geldi. Chia tohumu, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olurken, uzun süre tokluk hissi vererek gereksiz kalori alımını önlüyor.

Aynı zamanda, chia tohumu içerdiği protein, omega-3 yağ asitleri, B vitamini, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve antioksidanlar gibi zengin besin değerleriyle dikkat çekiyor.

SÜTLE VEYA SUYLA KARIŞTIRIN

Göbek eriten bu kürü uygulamak oldukça basit. Chia tohumunu ister sütle ister suyla karıştırarak tüketebilir ve düzenli kullanım ile hem sindirim sisteminizi sağlıklı tutabilir hem de göbek bölgesindeki şişkinlikten kurtulabilirsiniz.

Harvard Üniversitesi'nde beslenme ve obezite üzerine araştırmalar yapan Dr. David Ludwig, 2023 yılında chia tohumunun faydaları üzerine kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışma, chia tohumunun sindirim sistemini düzenlemedeki etkisini ve özellikle göbek bölgesinde yağ birikimini azaltmadaki rolünü doğruluyor. Dr. Ludwig, chia tohumunun düzenli kullanımının metabolizmayı hızlandırdığını ve bu sayede göbek bölgesinde biriken yağların eritilmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.

DİKKATLİ KULLANIM ŞART

Chia tohumunun faydaları saymakla bitmese de, herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak adına bu tür kürleri denemeden önce mutlaka bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın. Her bireyin metabolizması farklı çalıştığı için, chia tohumu kullanımında da kişisel bir değerlendirme yapılması önem taşıyor.

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