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    • Sağlık
    • 26.11.2022 22:59
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    • 26.11.2022 22:59
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    Bunu yapın ve mucizeyi görün! Solunum yollarını açıyor! Kışın gribe yakalanmanız neredeyse imkansız...

    Soğana karanfil batırmak hem yemekten arta kalanları değerlendirmek hem de etkilerinden faydalanmak için güzel bir seçenek haline geliyor. Faydalarını saymakla bitmiyor. Sadece iki malzemeyle bunu yapıp odanıza koyarsanız gribe yakalanma olasılığınız oldukça düşecektir. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bunu yapın ve mucizeyi görün!

    Soğan doğal bir antibiyotik olarak besinler arasında parlak faydalarıyla öne çıkıyor. Neredeyse her yemeğin olmazsa olması soğan, antiviral özelliği ile de mikrop ve virüslerle adeta savaşıyor. Karanfil de bir o kadar yararlı baharatlar arasında.

    SOĞANA KARANFİL BATIRMANIN FAYDALARI

    Soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi mikrobiyal ve enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklarda soğan antibiyotik görevi görerek karanfil ise hoş kokusu ile solunum yollarını açarak rahatlamanızı sağlar.

    Bu yöntem, özellikle burun tıkanıklığında etkili olarak nefesinizi açmayı mümkün kılıyor. Öncelikle grip olduğunuz zamanlarda nefes alışverişinizi rahatlatmak için bulunduğunuz ortama koyduğunuz karanfil batırılmış soğan, tıkanan burun kanallarınızı açmayı çok daha kolaylaştırıyor.

        ODAYA SOĞAN KESİP KOYMAK NE İŞE YARAR?

        Yattığınız odaya soğan koymak ayrıca oda içerisindeki mikropları öldürmek için de faydalı. Soğanı yemeklere eklemenin yanı sıra yanınızda bulundurmak dahi yetiyor. Soğan, kalp sağlığını koruyan bir etkiye de sahip. Bu sebze ayrıca enfeksiyon hastalıklarını önlüyor, insan bağışıklığı için en önemli bileşenleri sağlıyor.

        BAŞUCUNA SOĞAN KOYMAK ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR Mİ?

        Soğan odanızda mikropları absorbe etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca soğanın doğal kokusu solunumunuzu rahatlatabilir. Dünya sağlık örgütü soğanın solunum yollarına yardımcı etkisini kabul etti. Öksürüğü azalttığı ve bedensel ağrıları azalttığı söylenmektedir.

        ÖKSÜRÜK İÇİN ODAYA NE KONUR?

        Şifa kaynağı olan soğan, bir kase içinde üzerine kaynar su koyularak gece yatılan odaya koyulduğunda öksürüğü olan insanlarda öksürükten eser bırakmıyor.

            BURUN TIKANIKLIĞINA SOĞAN İYİ GELİR Mİ?

            Soğanın güçlü kokusu aynı mentol gibi, burun tıkanıklığını açmak için kullanılabilir. Koku, burun kanallarında biriken mukusu yumuşatarak akmasına ve burnun açılmasına yardımcı olur.
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            Haberler Sağlık Bunu yapın ve mucizeyi görün! Solunum yollarını açıyor! Kışın gribe yakalanmanız neredeyse imkansız...
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