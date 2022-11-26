Bunu yapın ve mucizeyi görün! Solunum yollarını açıyor! Kışın gribe yakalanmanız neredeyse imkansız...

Soğan doğal bir antibiyotik olarak besinler arasında parlak faydalarıyla öne çıkıyor. Neredeyse her yemeğin olmazsa olması soğan, antiviral özelliği ile de mikrop ve virüslerle adeta savaşıyor. Karanfil de bir o kadar yararlı baharatlar arasında.
SOĞANA KARANFİL BATIRMANIN FAYDALARI
Soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi mikrobiyal ve enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklarda soğan antibiyotik görevi görerek karanfil ise hoş kokusu ile solunum yollarını açarak rahatlamanızı sağlar.
Bu yöntem, özellikle burun tıkanıklığında etkili olarak nefesinizi açmayı mümkün kılıyor. Öncelikle grip olduğunuz zamanlarda nefes alışverişinizi rahatlatmak için bulunduğunuz ortama koyduğunuz karanfil batırılmış soğan, tıkanan burun kanallarınızı açmayı çok daha kolaylaştırıyor.