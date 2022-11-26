Bunu yapın ve mucizeyi görün! Solunum yollarını açıyor! Kışın gribe yakalanmanız neredeyse imkansız...

Soğan doğal bir antibiyotik olarak besinler arasında parlak faydalarıyla öne çıkıyor. Neredeyse her yemeğin olmazsa olması soğan, antiviral özelliği ile de mikrop ve virüslerle adeta savaşıyor. Karanfil de bir o kadar yararlı baharatlar arasında.