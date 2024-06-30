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Bunu duyunca bir daha asla pet şişe kullanmayacaksınız! İlk kez kanıtlandı! Meğer o hastalığa sebep oluyormuş

Son yıllarda uzmanlar, plastik kullanımı ve bunun sağlık üzerindeki potansiyel etkileri konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılar, özellikle plastik su şişelerinin kullanımıyla ilgili endişeleri artırmış durumda. Yapılan yeni bir bilimsel araştırma, plastik su şişelerinin sağlığımıza ciddi zararlar verebileceğini ilk kez somut kanıtlarla ortaya koydu.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 23:33 Güncelleme 30 Haziran 2024, 23:33
Bunu duyunca bir daha asla pet şişe kullanmayacaksınız! İlk kez kanıtlandı! Meğer o hastalığa sebep oluyormuş

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Plastik kullanımı konusundaki endişeler giderek artarken, uzmanlar plastik ürünlerin sağlığa olan olumsuz etkileri konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Bu kez, plastik su şişelerinin taşıdığı büyük tehlike, bilimsel olarak ilk kez kanıtlandı.

DİYABET RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Uzmanlar uzun süredir plastiklerin sağlığa zararları konusunda uyarılarda bulunurken, plastik su şişelerindeki Bisfenol A (BPA) kimyasalının tip 2 diyabet riskini artırabileceğine dair kesin kanıtlar ortaya kondu. Diabetes adlı akademik dergide yayımlanan çalışma, plastik su şişeleri dahil yiyecek ve içecek ambalajlarının yapımında kullanılan BPA kimyasalının vücudun şeker metabolizmasını düzenleyen insülin hormonuna duyarlılığı azaltabileceğini gösterdi.

Kaliforniya Politeknik Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, 40 sağlıklı yetişkin rastgele seçilerek iki gruba ayrıldı. Bir grup plasebo alırken, diğer gruba vücut ağırlıklarının kilogramı başına günde yaklaşık 50 mikrogram BPA verildi. Bu doz, halihazırda ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından güvenli olarak sınıflandırılan miktar. Dört gün sonunda BPA uygulanan katılımcılar, insüline daha az yanıt verirken, plasebo grubunda böyle bir değişiklik gözlemlenmedi.

Araştırmanın sonuçları, BPA uygulamasının tip 2 diyabet riskini artırabileceğine dair ilk somut kanıtları sağlıyor. Bu bulgular, Amerikan Diyabet Birliği'nin 2024 Bilimsel Oturumları'nda sunulacak ve EPA'nın şişelerde ve gıda kaplarında BPA'ya maruz kalmanın güvenli sınırlarını yeniden gözden geçirme çağrısını gerektiriyor.

Kaliforniya Politeknik Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları, "Bunlar, BPA uygulamasının tip 2 diyabet riskini artırabileceğine dair kanıt sağlayan ilk bulgular" diyerek çalışmanın önemini vurguladı.

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