Bu sese kulak verin! Uzman uyardı: "Peltekliğe yol açar"

Halk arasında 'kulak nezlesi' olarak bilinen 'efüzyonlu otit' hastalığı, orta kulakta sıvı toplanmasıyla oluşuyor. Tedavi edilmezse işitme kaybına yol açıyor. Hastalığın konuşma gecikmesine ve ileri yaşlarda konuşma bozukluğuna yol açabileceği uyarısında bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Somdaş, kulak nezlesiyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

DİKKATE ALINMIYOR

Bebeklerde sık görülür. Özellikle kreşe ve okula yeni başlayan çocuklarda görülüyor. Bebeklerde olduğunda, haliyle bebekler bu işitme kaybından şikayet edemez. En fazla belki kulağına elini götürür, kulağını kaşır, kulağına dokunur ama bu ciddiye alınmaz. Dolayısıyla işitme problemi fark edilmediğinde konuşma geriliğine, konuşmakta gecikmeye, konuşma problemlerine sebep olur. Anne babaların çocuklarını dikkatli gözlemlemesi gerekir. Konuşma başladıktan sonra bu problem ortaya çıktıysa telaffuz bozukluklarına, bazı harfleri peltek çıkartmaya sebep olabilir.

SIVIYI TAHLİYE ETMEK GEREKİR

Hastalık kalıtsaldan ziyade çevresel faktör olan enfeksiyondan kaynaklıdır. Öncelikle burada sebep temelde geniz eti, burun tıkanıklığı ya da sık geçirilen burun ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bu enfeksiyonların akıntısı östaki borusundan kulağa dolarak problem oluşturur ama ağrı yapmayabilir. Geniz etini, bademciği ya da genzi, östaki borusunu şişirip iltihaplandırırsa bu durum ağrılara da yol açabilir. İlk tedavi, verilecek ilaçlarla sıvının tahliye edilmesidir. Yapılan testlerde ya da muayenede sıvının tahliye edilemediği görülürse o zaman cerrahiye başvururuz.

PELTEKLİĞE YOL AÇAR

Bu hastalık dil bağından daha büyük bir problemdir. Dil bağı bir iki harfte belki hata yaptırır ama efüzyonlu otit özellikle sessiz harflerde peltekliğe ya da hatalara, dolayısıyla konuşma geriliğine sebep olur. Bir basamak sonrasında da çocuklarda işitme beyninin gelişmemesine, entelektüel kapasitenin zayıflamasına yol açar. Uzun vadede yani çocuklar büyüdüğünde iletişim problemlerine, kendini anlatma veya anlatılanı anlamama problemlerine sebep olabilir.