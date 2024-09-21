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Bu sese kulak kabartın

Kulak çınlaması, yaşam kalitesini etkiliyor. Uzmanlar, yüksek ses ve gürültüden uzak durulmasını tavsiye ediyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024
Bu sese kulak kabartın

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Bulunulan ortamda o ses olmamasına rağmen varmış gibi duyulma, işitilme hissi olarak tanımlanan kulak çınlaması, kişinin yaşam kalitesini etkileyebiliyor. Çocukluk çağından itibaren her yaştan bireyde görülebilen çınlamanın, toplumda oldukça yaygın görüldüğünü belirten uzmanlar, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 10-15'ini etkilediğini belirtiyor.

STRESİ AZALTIN
Araştırma Görevlisi Mina Gök, çınlamayı önlemek için önerilerde bulunuyor: Kulakları yüksek ses ve gürültüden koruyun. Enfeksiyon riskini azaltmak için kulaklık ve/veya işitme cihazını temizleyin. Özellikle stres/anksiyete açısından duygu-durumumuzu stabil tutmaya özen gösterin.

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