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Bu belirtiler varsa dikkat! Tiroid kanseri hakkında bilinmesi gerekenler

Tiroid kanseri, daha çok kadınları tehdit ediyor. Nefes darlığı, öksürük ve ses kısıklığı gibi şikayetlere yol açıyor. Tedavisinde öncelikle cerrahi ardından hormon takviyesi uygulanıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Bu belirtiler varsa dikkat! Tiroid kanseri hakkında bilinmesi gerekenler

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    Kanser, sağlığı tehdit ediyor. Tiroid kanseri ise tüm kanserlerin yüzde 3'ünü oluşturuyor. Yapılan araştırmalar, 2020'de 586 bin kişinin tiroid kanseri tanısı aldığını söylüyor. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Kargı, kadınlarda erkeklerde daha sık görülen bu kanser türüyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...

    KELEBEK ŞEKLİNDE
    Tiroid bezi, boynun ön kısmında yer alan bir iç salgı bezi olduğu biliniyor. Kelebek şeklinde olan bu organ, tiroid hormonu salgılıyor ve kana veriyor. Tiroid hormonları, kan basıncını, kalp hızını, vücut ısısını ve metabolizmayı düzenliyor. Tiroid kanseri, tiroid bezi dokularında kanserli hücrelerin oluşması sonucunda gelişiyor. Kesin nedeni bilinmese de; genetik mutasyonlar, yetersiz iyot alımı ve yüksek radyasyona maruz kalmak tiroid kanseri görülme sıklığını artırıyor.

    DOĞRU TANI ŞART
    Tanıda görüntüleme yöntemi olarak ultrason ve sintigrafik yöntemler kullanılıyor. Ultrasonda nodüler lezyonun sınırlarının düzensiz oluşu, mikrokalsifikasyon, hipoekoik görünüm, yaygın damarlanma tiroid kanseri olasılığını düşündürüyor. Biyopsi ile kanser teşhisi doğrulanıyor. Takiben vücuttaki yayılım tespit etmek amaçlı PET BT kullanılıyor.

    TEDAVİSİ HAKKINDA
    Tanı konulduktan sonra cerrahi tedavi uygulanıyor. Tiroid bezindeki kanserin durumuna göre bazen bezin bir kısmı bazen de tamamı ve etrafındaki lenf nodları ile birlikte çıkartılıyor. Cerrahinin ardından tekrar bir görüntüleme yapılıp tekrarlama riski yüksek olan hastalarda radyoaktif iyot tedavisi uygulanıyor. Tiroid bezinin alınması nedeni ile hormon kaybını telafi etmek için hastaya tiroid hormon tedavisi veriliyor.

    4 TÜRÜ BULUNUR
    Tiroid kanserinin 4 türü bulunuyor:

    - PAPİLLER TİROİD KANSERİ: Tiroid kanserlerinin yaklaşık yüzde 80'ni bu tür oluşturur. En sık nedeni çocukluk yaş grubunda radyasyona maruz kalmaktır. Sıklıkla lenf yolu ile yayılmaktadır.
    - FOLİKÜLER TİROİD KANSERİ: Genellikle iyot alımının yetersiz olduğu bölgelerde görülür.
    - MEDÜLLER TİROİD KANSERİ: Bir nöroendokrin tümör olup tiroidin parafolüküler hücrelerinden kaynaklanır. Yüzde 25 ailevi genetik geçişlidir.
    - ANAPLASTİK TİROİD KANSERİ: Tüm tiroid kanserlerinin yüzde 1'ni oluşturur. Çok hızlı seyir gösterir, genellikle 60 yaş üzerinde görülür. En sık akciğer metastaz yapmaktadır.

    BU BELİRTİLER VARSA
    - Tiroid bezinde ortaya çıkan şişlik
    - Bezde büyüme
    - Tiroidin şişmesine bağlı ses kısıklığı
    - Yutmada güçlük
    - Nefes darlığı
    - Öksürük

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