Boyun fıtığı sandığınızdan yakın: Cep telefonu ve stres en büyük tetikçi!

Fıtık, günümüzde en sık görülen omurga hastalıkları arasında yer alıyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Örnek, düzenli takip gerektiren bu hastalıkla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor.

Boyun fıtığının her yaş grubunda görülebildiğini belirten Dr. Örnek, şunları söylüyor: Sigara kullanımı, masa başında uzun süre sabit çalışmak, ağır yük taşımak, uzun süre cep telefonu kullanmak, boynu eğerek ekrana bakmak fıtığa yol açıyor. Stres ve hareketsiz yaşam da hastalığın en büyük nedenlerini oluşturuyor.