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Boğaz ağrısını bitiren reçete

Sonbaharın davetsiz misafiri boğaz ağrısı, ihmale gelmiyor. Uzmanlar, şikayetleri azaltacak önerileri sıralıyor: Tuzlu gargara, karanfil ve nane yağından güç alın

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
Boğaz ağrısını bitiren reçete

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Boğazda kaşınma, yanma, batma, gıcıklanma... Sonbaharın gelmesiyle birlikte herkes bu şikayetleri dile getiriyor. Hastalar kimi zaman 'Acaba Corona mı oldum?' korkusu yaşıyor. Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Pelin Yiğider, boğaz ağrısının pek çok hastalığın yaygın görülen belirtisi olduğunu söylüyor. Çünkü iyi veya kötü huylu kitlelerden yutma bozukluklarına, uyku apnesine, reflüden bademcik iltihabına kadar pek çok hastalık, boğaz ağrısıyla belirti veriyor. Dr. Yiğider, boğaz ağrısı durumunda mutlaka bir hekime başvurulmasını öneriyor. Ağrıyı azaltmak için yapılması gerekenleri sıralıyor...

SİRKEYE DİKKAT: Boğaz ağrısı durumunda önce sirkeli gargaraya başvurulur. Ancak güçlü asidik kimyasallar içeren bu durum, özellikle reflüden dolayı gelişen ağrı şikayetlerini artırır.

SICAKSA TEHLİKELİ: Sıcak ve baharatlı gıdalar, mukozada yangıyı büyütür. Şifa sağlayacağı düşüncesiyle aşırı sıcak ve baharatlı gıdalar tüketmek süreci uzatır. Hatta kötüleştirebilir.

GARGARA TUZLU OLSUN: Tuzlu ve karbonatlı su, boğazınızdaki viral yükü azaltır. Sıvıyı ağzınızda en az 20-30 saniye tutmak gerekir. ŞİFRE ÇİNKO: Çinko ve C vitamini bağışıklığın doğru çalışmasında etkin rol oynar. Bu nedenle badem, yer fıstığı ve kabak çekirdeği gibi çinko ile portakal, mandalina, brokoli, kırmızı biber gibi C vitamininden zengin besinleri düzenli tüketin.

KARANFİLDEN GÜÇ ALIN: Bitki çayları ağrı kesici etki gösterir. Ateş kontrolüne katkı sağlar. Karanfil ve tarçın eklenmiş ıhlamur çayı şikayetleri azaltır.

YAĞLARDAN GÜÇ ALIN: Okaliptus, tıbbi nane, karanfil yağları burun mukozasını açar. Boğaz ağrısını azaltır.

BAL MUCİZESİ
Bal, içerdiği zengin aminoasitler ve probiyotikler sayesinde bağışıklığa katkı sağlar. Diyabet riski yoksa, günde 3-5 yemek kaşığı (1 yemek kaşığı 21 gram veya 64 kcal) bal 2-3 porsiyona bölünerek tüketilebilir.

PASTİLLER MASUM DEĞİL
Zencefil ve adaçayı içeren pastiller, yüksek östrojen içerir. Özellikle hormona duyarlı kanser öyküsü olan kişilerde tercih edilmemesi gerekir. Aksi halde tümörlerin büyümesini hızlandırabilir.

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