Uzmanlar uyarıyor! Kırmızı et böbrek taşı oluşturuyor

Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşı sorunu, her 10 kişiden birinde görülüyor. Hareketsiz yaşam, az su tüketimi, aşırı kilo, idrar yolu enfeksiyonu gibi durumlar, böbrekte taş oluşumunu artırıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç, hastaların daha sık bulantı, kusma, ateş, üşüme, titreme, terleme, sık idrara çıkma, kesik kesik idrar yapma gibi şikayetlerle doktora başvurduğunu söylüyor. Ağrı, taşın bulunduğu yere göre değişiklik gösteriyor. Taş, eğer böbreğin içindeyse ağrı kaburgalarda, idrar kanalında ise erkeklerde penis kadınlarda ise vajinada görülüyor. Op. Dr. Ali Gürağaç böbrek taşı oluşumunu önlemek için alınması gereken önlemleri sıralıyor: Günde en az 2 litre su içilmeli. Tuz ve şeker tüketimi kısıtlanmalı. Kırmızı et, taş oluşumuna yol açar. Sınırlandırın. Bunların dışında çay, kahve, kola gibi oksalat içeriği fazla olan besinlerden uzak durulmalı ve lifli beslenilmeli...
VARİSE HAREKET GEREK
Toplardamarın düzensiz bir biçimde genişlemesi, uzamasına varis deniyor. Ağrı, kaşıntı, gece krampları, sıcaklık ve yanma şikayetlerine yol açan bu durum ihmale gelmiyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özer Kandemir, özellikle ailesinde varis şikayeti olanları uyarıyor. "Ailesinde varis olan bireylerde varis görülme olasılığı normalden 8-10 kat daha yüksek oluyor. Ayrıca, uzun süre ayakta durmak, şişmanlık, sürekli oturarak çalışmak, hareketsiz bir yaşam tarzı, yaşlılık, kullanılan çeşitli ilaçlar varis oluşumunu kolaylaştırıyor. Hamilelik döneminde de hem bebeğin damarlar üzerine baskısı hem de hormonal değişiklikler varis oluşumunu artırır" diyor. Varisin ilaç ve ameliyatla tedavi edildiğini belirterek şöyle devam ediyor: İlaç tedavisi; varis çorabı ve birtakım ilaçları içeriyor. Bu tedavi, cerrahi gerekliliği olmayan veya cerrahiyi kabul etmeyen hastalarda uygulanıyor. Amacı ise varis komplikasyonu gelişimlerini önlemek ve hastanın şikayetlerini gidermektir.
KELLİK TARİH OLACAK
Saç dökülmesi, kadın ve erkek herkesi tehdit etti. Kellik ise özellikle erkeklerin korkulu rüyası haline geldi. ABD'den gelen haber, umut verdi. Buna göre Amerika'daki Yale Üniversitesi'nde görevli bilim adamları tarafından geliştirilen ilaca ilk kez Amerikan ilaç Dairesi FDA onay verdi. İlacın, tam veya tama yakın saç kaybını iyileştirdiği gözlendi. Hastaların üçte birinde ise en az yüzde 80 saç çıktığı gözlendi. İlacın önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor.