Uzmanlar uyarıyor! Kırmızı et böbrek taşı oluşturuyor





VARİSE HAREKET GEREK

Toplardamarın düzensiz bir biçimde genişlemesi, uzamasına varis deniyor. Ağrı, kaşıntı, gece krampları, sıcaklık ve yanma şikayetlerine yol açan bu durum ihmale gelmiyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özer Kandemir, özellikle ailesinde varis şikayeti olanları uyarıyor. "Ailesinde varis olan bireylerde varis görülme olasılığı normalden 8-10 kat daha yüksek oluyor. Ayrıca, uzun süre ayakta durmak, şişmanlık, sürekli oturarak çalışmak, hareketsiz bir yaşam tarzı, yaşlılık, kullanılan çeşitli ilaçlar varis oluşumunu kolaylaştırıyor. Hamilelik döneminde de hem bebeğin damarlar üzerine baskısı hem de hormonal değişiklikler varis oluşumunu artırır" diyor. Varisin ilaç ve ameliyatla tedavi edildiğini belirterek şöyle devam ediyor: İlaç tedavisi; varis çorabı ve birtakım ilaçları içeriyor. Bu tedavi, cerrahi gerekliliği olmayan veya cerrahiyi kabul etmeyen hastalarda uygulanıyor. Amacı ise varis komplikasyonu gelişimlerini önlemek ve hastanın şikayetlerini gidermektir.