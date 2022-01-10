Böbrek taşına doğal antibiyotik! Günde bir limon tüketin

Böbrek taşı, neden olduğu dayanılmaz ağrılarla biliniyor. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan bu hastalığın tedavi yöntemlerine değiniyor. "Üreteroskopi denilen hassas ince bir alet ile idrar yolundan girerek, mesaneye geçip üreter denilen 30 santimlik kanalın içeri- sindeki herhangi bir yerdeki taşı üreteroskopi aleti ile görerek, bu aletin içinden geçen ince lazer sistemi ile parçalayıp temizlemekteyiz. Yine böbrek içerisine girerek bu aletin içinden geçen ince lazer sayesinde böbrek içindeki taşları parçalayıp temizlemekteyiz" diyor. Böbrek taşlarından korunmada beslenmenin önemine değinen Opr. Dr. Aydoğan, bol su içilmesini çay, kahve, kola, kuruyemişin az tüketilmesini tavsiye ediyor. Şöyle devam ediyor: Sütsüz, yoğurtsuz hayat olmaz. Hastanın günde 1 limon tüketmesi gerekiyor.
OMUZ DÜŞÜKLÜĞÜ SKOLYOZ HABERCİSİ
Omurga eğriliği yani skolyoz toplumda sık görülen gastalıklar arasında yer alıyor. Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu skolyozun belirtilerine değiniyor. "Yandan bakıldığında sırttaki çıkıntı fazlaysa, bir omuz diğerinden daha yüksekse veya daha öndeyse, bir kürek kemiği diğerinden daha çıkık veya daha belirginse, bir bacak diğerine göre daha uzun görünüyorsa, giysiler kişinin üzerinde asimetrik duruyorsa skolyozdan şüphelenilir" diyor. Erken tedavinin önemine dikkat çekerek şöyle devam ediyor: Hidroterapi yani havuz içinde egzersiz terapisi, hastalıkların ve fonksiyonel kayıpların tedavi edilmesi yöntemidir. Bu tedaviyle ağrı dramatik olarak azalır ve bunun sonucu olarak azalmış hareket kabiliyeti olan hastalar, fizyoterapistin yaptırdığı egzersizler ile çok iyi sonuçlar alabilir. Bu germeler sırt kaslarını güçlendirerek eğriliğin derecesini düzeltmeye yardımcı olur.
ROMATİZMAYA IHLAMUR GÜCÜ
Kış ayları, en çok romatizma hastalarını etkiliyor. Buna COVİD-19 da salgını eklenince, hastalar iyice panikliyor. Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, virüslerin romatizma hastaları için büyük sorun oluşturduğunu söylüyor. Hastalara, bağışıklıklarını artırmak için ıhlamur, adaçayı ve bol su içmelerini öneriyor. "C ve D vitamini vücut direncini arttırır. Meyve ve sebze de tüketilmeli" diyor.