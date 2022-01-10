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    Böbrek taşına doğal antibiyotik! Günde bir limon tüketin

    Dünyanın en dayanılmaz acıları arasında yer alan böbrek taşı ağrısı gündelik yaşamı büyük derecede olumsuz etkliyor. Yanlış beslenme böbrek taşına yol açıyor. Opr. Dr. Şakir Erdoğan uyarıyor:Kuruyemiş az tüketin günde bir tane limon yiyin. İşte sizler için derlediğimiz 11 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Günde 1 limon böbrek taşıan son

    Böbrek taşı, neden olduğu dayanılmaz ağrılarla biliniyor. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan bu hastalığın tedavi yöntemlerine değiniyor. "Üreteroskopi denilen hassas ince bir alet ile idrar yolundan girerek, mesaneye geçip üreter denilen 30 santimlik kanalın içeri- sindeki herhangi bir yerdeki taşı üreteroskopi aleti ile görerek, bu aletin içinden geçen ince lazer sistemi ile parçalayıp temizlemekteyiz. Yine böbrek içerisine girerek bu aletin içinden geçen ince lazer sayesinde böbrek içindeki taşları parçalayıp temizlemekteyiz" diyor. Böbrek taşlarından korunmada beslenmenin önemine değinen Opr. Dr. Aydoğan, bol su içilmesini çay, kahve, kola, kuruyemişin az tüketilmesini tavsiye ediyor. Şöyle devam ediyor: Sütsüz, yoğurtsuz hayat olmaz. Hastanın günde 1 limon tüketmesi gerekiyor.



    OMUZ DÜŞÜKLÜĞÜ SKOLYOZ HABERCİSİ
    Omurga eğriliği yani skolyoz toplumda sık görülen gastalıklar arasında yer alıyor. Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu skolyozun belirtilerine değiniyor. "Yandan bakıldığında sırttaki çıkıntı fazlaysa, bir omuz diğerinden daha yüksekse veya daha öndeyse, bir kürek kemiği diğerinden daha çıkık veya daha belirginse, bir bacak diğerine göre daha uzun görünüyorsa, giysiler kişinin üzerinde asimetrik duruyorsa skolyozdan şüphelenilir" diyor. Erken tedavinin önemine dikkat çekerek şöyle devam ediyor: Hidroterapi yani havuz içinde egzersiz terapisi, hastalıkların ve fonksiyonel kayıpların tedavi edilmesi yöntemidir. Bu tedaviyle ağrı dramatik olarak azalır ve bunun sonucu olarak azalmış hareket kabiliyeti olan hastalar, fizyoterapistin yaptırdığı egzersizler ile çok iyi sonuçlar alabilir. Bu germeler sırt kaslarını güçlendirerek eğriliğin derecesini düzeltmeye yardımcı olur.



    ROMATİZMAYA IHLAMUR GÜCÜ
    Kış ayları, en çok romatizma hastalarını etkiliyor. Buna COVİD-19 da salgını eklenince, hastalar iyice panikliyor. Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, virüslerin romatizma hastaları için büyük sorun oluşturduğunu söylüyor. Hastalara, bağışıklıklarını artırmak için ıhlamur, adaçayı ve bol su içmelerini öneriyor. "C ve D vitamini vücut direncini arttırır. Meyve ve sebze de tüketilmeli" diyor.



        ÇOK GÜZELSİN PORTAKAL
        Kış aylarının sevilen meyvesi portakal, içerdiği C vitamini sayesinde şifa dağıtıyor. Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de vücuda enerji veriyor. Kolesterolü düşüren ve içerdiği A vitamini sayesinde göz sağlığını koruyan portakal, lifli yapısıyla kalbi koruyor. Yaraların iyileşmesini hızlandırıyor Kolajen sentezini destekleyerek cilt sağlığını destekliyor. Kırışıklık oluşumunu önlüyor. Kanserle savaşıyor, tümörün yayılmasını engelliyor.



        KOLESTEROLE BİR ÇAY SÖYLE
        Sohbetlere eşlik eden siyah çay, sağlığı da korur. Kemik ve diş sağlığını destekler. Konsantrasyonu artırır. Kolesterolü azaltır ve damar tıkanıklığını önler. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Bağışıklığı destekler. Kan şekerini dengeleyerek diyabeti önler. Cilt kanserine karşı koruma sağlar.


        SÜT FELÇTEN KORUR
        Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, süt ve süt ürünlerinin faydalarını araştırdı. Sonuç büyük yankı uyandırdı. Buna göre günde fazladan bir bardak süt içmenin beyin damarlarında pıhtı oluşmasını yüzde 5 engellediği saptandı. Küçük bir kase yoğurdun yüzde 9, günde 200 gram sebze ve meyvenin inme olasılığını yüzde 13 azalttığı da vurguladı.

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        Haberler Sağlık Böbrek taşına doğal antibiyotik! Günde bir limon tüketin
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