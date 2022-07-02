Böbrek sağlığını korumak hayati önem taşıyor! İşte alınması gereken 5 önemli tedbir





TUZDAN UZAK DURUN: Şeker ve tansiyon hastalıkları, böbrek sağlığını tehdit ediyor. Bu durumda böbrekleri sağlıklı tutmanın en iyi yolu; sağlıklı beslenmek veya bu iki hastalıktan biri var ise, tedavisini geciktirmemek ve bu hastalıkları kontrol altında tutmaktan geçiyor. Bu nedenle unlu mamuller, yağ, şeker, meyve, kuruyemiş gibi kalorisi yüksek gıdaları azaltarak ideal kilonun korunması gerekiyor. Hipertansiyondan korunmak için tuzlu besinlerin azaltılması, peynir, zeytin, ekmek, salça, turşu gibi içinde tuz olan gıda- ların da ölçülü tüketilmesi öneriliyor.