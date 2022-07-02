Böbrek sağlığını korumak hayati önem taşıyor! İşte alınması gereken 5 önemli tedbir

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı böbreklere sahip olmaktan geçiyor. Vücuttaki gıdaların sindirilmesi sonucunda oluşan bazı zararlı maddelerin idrar yoluyla dışarı atılmasını sağlayan bu organın doğru çalışması tüm vücudu etkiliyor. Böbrekler ayrıca vücuttaki mineral ve suyun dengesini sağlıyor. Peki böbrek sağlığının korunması için neler yapmak gerekiyor?
ÇOK SİNSİ İLERLER
Nefroloji Uzmanı Dr. Mustafa Eren, böbreklerin hafif ya da orta derecede yetersiz çalışması durumuna değiniyor. Oldukça sinsi ilerleyen bu sağlık sorunu genellikle halsizlikle belirti veriyor. Dr. Mustafa Eren, böbrek sağlığı için dikkat edilmesi gereken 5 ana unsuru sıralıyor...
TUZDAN UZAK DURUN: Şeker ve tansiyon hastalıkları, böbrek sağlığını tehdit ediyor. Bu durumda böbrekleri sağlıklı tutmanın en iyi yolu; sağlıklı beslenmek veya bu iki hastalıktan biri var ise, tedavisini geciktirmemek ve bu hastalıkları kontrol altında tutmaktan geçiyor. Bu nedenle unlu mamuller, yağ, şeker, meyve, kuruyemiş gibi kalorisi yüksek gıdaları azaltarak ideal kilonun korunması gerekiyor. Hipertansiyondan korunmak için tuzlu besinlerin azaltılması, peynir, zeytin, ekmek, salça, turşu gibi içinde tuz olan gıda- ların da ölçülü tüketilmesi öneriliyor.