Bitki çaylarının azı yarar çoğu zarar! Nelere iyi geliyor?

Bitki çayları, hazımsızlık, uykusuzluk, kabızlığın yanı sıra soğuk algınlığına iyi geliyor. Uzm. Dyt. Özlem Araz, "Önerilen miktarlarda kullanıldığında fayda sağlayan bitki çayları, yüksek miktarlarda ve çok uzun süreli kullanıldığında böbreklerde tahrişe, vücutta elektrolit dengesinin bozulmasına yol açabilir" uyarısında bulunuyor. Araz, kış çayının nasıl yapıldığını ise şöyle anlatıyor: 1 gram ekinezya, 2 gram adaçayı, 2 gram çiçeği, 3-4 adet kuşburnu, 1 küçük dilim zencefil üzerine kaynatılmış su ilave edin. Kapaklı fincanda üzeri kapatılarak 5-10 dakika demledikten sonra, 1 tatlı kaşığı bal ilave ederek için.

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