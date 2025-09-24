PODCAST CANLI YAYIN
Birçok çeşidi var! Üzümün faydaları saymakla bitmiyor: Göz sağlığı, kalp ve kemik sağlığı...

Diyetisyen Bengü Ünal Çakmak, üzümün kalp, kemik ve göz sağlığını desteklediğini söyledi.

Giriş Tarihi :24 Eylül 2025
Şifa deposu üzümün yeşil, kırmızı, siyah, sarı ve pembe gibi farklı renklerde çeşitleri bulunuyor. Diyetisyen Bengü Ünal Çakmak, "Üzüm, içerdiği antioksidan, lif, vitamin ve minerallerle sağlık için tam bir hazine. C vitamini, kuersetin, lutein, likopen, beta karoten ve elajik asit açısından zengin olan üzüm, bağışıklığı güçlendirir. Mikropları temizler. Kalp ve kemik sağlığını korur. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca hem viral hem de bakteriyel hastalıklara karşı koruyucu özellik taşır. Göz sağlığına iyi gelir. Böbreklerin yükünü hafifletir" dedi.

