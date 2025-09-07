Bir tam simit 4 dilim ekmeğe eş değer

Çıtır çıtır sokak simidi, lezzetiyle damak çatlatıyor. Dr. Ayşe Huri Özkarabulut, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan simit hakkında önemli bilgiler veriyor. Bir tam simidin 4 dilim ekmek yerine geçtiğini söylüyor. "Simit, rafine buğday unu, tuz, su ve maya kombinasyonundan yapılır, üzerine pekmez ve susam karışımı sürülerek pişirilir. Karbonhidrattan zengin bir besindir. Susam, simidin kalorisini iki katına çıkardığından kilo kontrolü için ekmek yerine yenilecek miktar olarak kontrollü tüketilmelidir" diyor.