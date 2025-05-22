Beslenme hataları bağırsağı vuruyor

Karın ağrısı, ishal, kanlı dışkılama gibi belirtilerle yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren iltihaplı bağırsak hastalıkları (tıbbi adıyla inflamatuar bağırsak hastalıkları), uzun süren ve tekrarlayan ataklarla seyreden kronik bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya, "Bu hastalıklar doğru tedavi ve beslenmeyle kontrol altına alınabilir. Özellikle şekerli, paketlenmiş gıdalar, gazlı içecekler ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmak büyük önem taşıyor" dedi.

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