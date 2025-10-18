Beslenme alışkanlıklarına dikkat!

Beslenme alışkanlıkları, sıcaklıklara göre değişiyor. Yapılan yanlışlar, yaşamı tehdit ediyor. Diyetisyen Müge Kinas, artan sıcaklarla birlikte su tüketimine daha fazla ağırlık vermek gerektiğini söylüyor. "Hafif yiyeceklere, sebze ve meyvelere yönelerek, aşırı yağlı yemeklerden uzak durmalıyız" diyor. Günlük alınması gereken meyve ve sebze porsiyonunun toplamda 5 olduğunu aktaran Kinaş, şunu söylüyor: İki porsiyon sebze, üç porsiyon meyve ya da üç porsiyon sebze, iki porsiyon meyve olacak şekilde besin tüketmemiz gerekiyor.