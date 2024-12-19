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Beş belası sahte içki! Uzman uyardı: "İlk 24 saatte semptomlar başlıyor"

Yılbaşının yaklaşmasıyla son dönemde sahte içkiden ölümler artıyor. Uzm. Dr. Yunus Emre Erdoğan, sahte içki içtikten ilk 24 saat içinde görme semptomları başladığını belirtiyor. Sahte içkinin hayati zararlarına değindi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024
Beş belası sahte içki! Uzman uyardı: İlk 24 saatte semptomlar başlıyor

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    Yılbaşının yaklaşmasıyla son dönemde sahte içkiden ölümler artıyor. Uzm. Dr. Yunus Emre Erdoğan, sahte içki içtikten ilk 24 saat içinde görme semptomları başladığını belirtiyor. Sahte içkinin hayati zararlarına değiniyor:

    1- Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Metanol, bu organlarda aşırı yük oluşturur. Toksik yan ürünlerin temizlenememesi nedeniyle organlar işlevini yitirir.

    2- Sinir sistemi hasarı: Metanol merkezi sinir sistemine zarar vererek bilinç kaybı, nöbetler ve felçlere neden olabilir.

    3- Kardiyovasküler sistem hasarı: Ölümcül ritim bozuklukları, tansiyonda düşme ve kalp atışının durmasına (asistoli) neden olabilir.

    4- Kalıcı beyin hasarı: Beyin hücreleri toksik maddelere karşı son derece hassastır. Yüksek metanol düzeyleri, hipoksiye ve hücre ölümüne yol açar.

    5- Ölüm: Genellikle ağır metabolik asidoz, solunum yetmezliği veya çoklu organ yetmezliği sonucu meydana gelir. Tüm bu etkiler, metanolün vücutta parçalanma süreciyle ilişkilidir.

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