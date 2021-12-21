Belinizde ağrı varsa dikkat! Böbrek kanseri habercisi olabilir

Çalışırken varlığının farkına bile varmadığımız organlarımızın başında böbrekler geliyor. Vücudumuzun hormonal düzeninin sağlanmasından toksinlerden arındırılmasına kadar birçok görevi bulunan böbreklerde gelişen kanser, başlangıçta belirti vermeden sessizce ilerliyor. Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, böbrek kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:
RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT
İLERİ YAŞ
Yaşın ilerlemesi, tek başına önemli bir risk faktörü. Çoğu böbrek kanseri 50 yaş ve üzeri hasta grubunda ortaya çıkıyor. SİGARA: 10 yıl sigara içimi böbrek kanseri riskini yüzde 6 artırıyor. Eğer içicilik 10-20 yıla uzanıyorsa, risk oranı yüzde 45'e yükseliyor. OBEZİTE: Aşırı kilo ya da obezite, insülin, östrojen gibi hormonların artışına neden olabiliyor.
KALITSAL ÖZELLİKLER
1. Derece yakınlarında; anne babada, kız ya da erkek kardeşlerinde böbrek kanseri olması, riski yükseltiyor.
RADYASYONA MARUZ KALMA
Tedavi amacıyla radyasyon tedavisi görülmesi ya da başka nedenlerle sık radyasyonla karşılaşılması durumunda böbrek kanseri riski artıyor.