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    Belinizde ağrı varsa dikkat! Böbrek kanseri habercisi olabilir

    Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, sessizce ilerleyen böbrek kanserinde sigara ve obezitenin riski artırdığını söylüyor: Belinizde geçmeyen ağrı varsa dikkat edin.

    Böbrek kanserine bel bağlamayın

    Çalışırken varlığının farkına bile varmadığımız organlarımızın başında böbrekler geliyor. Vücudumuzun hormonal düzeninin sağlanmasından toksinlerden arındırılmasına kadar birçok görevi bulunan böbreklerde gelişen kanser, başlangıçta belirti vermeden sessizce ilerliyor. Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, böbrek kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:



    RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT
    İLERİ YAŞ
    Yaşın ilerlemesi, tek başına önemli bir risk faktörü. Çoğu böbrek kanseri 50 yaş ve üzeri hasta grubunda ortaya çıkıyor. SİGARA: 10 yıl sigara içimi böbrek kanseri riskini yüzde 6 artırıyor. Eğer içicilik 10-20 yıla uzanıyorsa, risk oranı yüzde 45'e yükseliyor. OBEZİTE: Aşırı kilo ya da obezite, insülin, östrojen gibi hormonların artışına neden olabiliyor.


    KALITSAL ÖZELLİKLER
    1. Derece yakınlarında; anne babada, kız ya da erkek kardeşlerinde böbrek kanseri olması, riski yükseltiyor.



    RADYASYONA MARUZ KALMA
    Tedavi amacıyla radyasyon tedavisi görülmesi ya da başka nedenlerle sık radyasyonla karşılaşılması durumunda böbrek kanseri riski artıyor.



        TOKSİK MADDE
        Mesleki nedenle boya, akü, balata atıkları gibi maddelere sürekli maruz kalındığında böbrek kanseri görülme oranı artıyor.



        YÜKSEK TANSİYON: Tansiyon hastalarında 2-3 kat fazla böbrek kanseri gelişiyor.



        BÖBREK YETMEZLİĞİ: Böbrek fonksiyonlarındaki azalma, önemli bir risk faktörüdür.



            İLK BAŞTA BELİRTİ VERMEZ
            Böbrek kanseri ilk evrelerde genellikle belirti vermiyor. Ancak idrarda koyu kırmızı ya da kahverengiye yakın kan görülmesi, yorgunluk, halsizlik, ani gelişen ve geçmeyen bel ağrısı, sırtta geçmeyen ağrı, sebebi bilinmeyen kilo kaybı, iştahsızlık ve yüksek ateş gibi belirtiler böbrek kanserini akla getiren şikayetler arasında yer alıyor. Hastalığın tanısında kan ve idrar testleri yol gösterici oluyor. Ultrasonografi, BT ya da MR gibi görüntüleme teknikleri ile böbrekteki tümör ya da anormal dokular araştırılabilir. Biyopsi işlemi de tanıda kullanılan bir diğer yöntem.



            EVRESİNE GÖRE TEDAVİ
            Kanser diğer organlara sıçramadıysa ilk akla gelen cerrahi yöntemlerdir. Cerrahi için uygun olmayan kimi hastalarda radyofrekans, ablasyon, kriyoterapi gibi yöntemlerle tümörün yok edilmesi de mümkün olabiliyor. Metastazları bulunan hastalarda kanserli dokuları hedef alan kimi ilaçlar ve kemoterapiler kullanılabiliyor.

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            Haberler Sağlık Belinizde ağrı varsa dikkat! Böbrek kanseri habercisi olabilir
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