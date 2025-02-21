Bebeklerde reflüye dikkat!

Bebeklerde reflü hastalığı, bebeğin mide içeriğinin yemek borusuna geri aktığı duruma deniyor. Gittikçe görülme oranı artıyor. Bu durum bazen rahatsızlığa ve süt veya mama tükürmeye neden oluyor.



Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük, bebeklerde reflünün genellikle büyüdükçe kendiliğinden düzeldiğini söylüyor. Ancak daha şiddetli ve sorunlu hale geldiğinde gastroözofageal reflü hastalığı teşhisi konulabildiğini belirtiyor. Küçük, "Bebekleri beslenme sırasında ve sonrasında dik pozisyonda tutmak reflü semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir" diyor.

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