Basenleri eriteceğiz

Bütün vücuda yayılan yağ hücreleri bazı bölgelerde daha fazla toplanıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu, özellikle kadınların bel ve basen bölgelerindeki yağlardan şikayetçi olduğunu söylüyor. Bel bölgesindeki yağlanmadan kurtulmak için sık sık ara öğün yapılmasını öneriyor. Hamur işi ve karbonhidrat tüketimi yerine sodaayran- limon kürü veya yeşil çay-limonsoda kürü gibi kürlerin 10-15 günlük süreyle yapılmasını tavsiye ediyor. Baseni olan kadınların sucuk, salam, tuzlu peynir ve zeytin gibi tuz oranı yüksek şarküteri ürünlerinden uzak durmasını öneriyor.

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