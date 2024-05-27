Baş belası selülit

Kadınların korkulu rüyası selülit, genetik yatkınlık, hormonal durumlar, beslenme şekli, kilo alıp verme nedeniyle olsa da hareketsiz yaşam tarzı, yoğun tuz alımı, alkol-sigara tüketimi etkileyici faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca oturma şekli ve dar kıyafetler de selülit oluşumunu tetikliyor. Uzm. Bio. Dr. Çiğdem Üregen, "Selülit cilt yüzeyinde çukurluklar ve dalgalanmalı görünüm olarak kendini gösterir. Görüntüsü, ters ışık diye de tabir edilen ışık kırılmalarına bağlı olarak artıp azalabilmektedir. Sadece kilolularda değil zayıflarda da görülür" diyor.

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