Baş belası beyin tümörü: Sık baş ağrısı yaşıyorsanız ihmal etmeyin

Geçmek bilmeyen baş ağrısı, mide bulantısı, bulanık görme, denge kaybı, konuşma ve kişilik bozuklukları... Tüm bunlar, beyin tümörünün belirtileri arasında yer alıyor. Günümüzde her 100 kişiden 5'inde görülen bu hastalık ihmale gelmiyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Yusuf Emrah Gergin yaşam kalitesini ve süresini düşüren beyin tümörleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor.

TEKRARLAYABİLİR...

Kafatası bölgesinde kontrolsüzce büyüyen hücrelere beyin tümörü ismi veriliyor. Tümörler, ne kadar hızlı büyüdüklerine ve tedaviden sonra tekrar büyüme ihtimallerine göre derecelendiriliyor. Kanserli olmayan beyin tümörleri düşük dereceli olarak değerlendiriliyor. Yavaş büyüyor ve yüksek oranda tedavi edilebiliyorlar. Kötü huylu diyebileceğimiz beyin tümörleri ise yüksek dereceli olarak sınıflandırılıyor. Bu tümörler ya beyinde oluşuyor ya da ikincil tümör dediğimiz vücudun başka bir yerinden beyne sıçrıyor. Bu tümörler tedaviden sonra tekrarlayabiliyor.

RİSK YAŞLA ARTAR

Yaş, beyin tümörü için en büyük risk faktörünü oluşturuyor. Bazı beyin tümörü türleri çocuklarda daha yaygın olmasına rağmen, genellikle bu hastalık 70 ila 89 yaş arasındaki yaşlı erişkinlerde ortaya çıkıyor. Radyasyona maruz kalma da riski artırıyor. Yine genetik faktörler de, beyin tümörüne davetiye çıkartıyor.



TEDAVİ ŞEKLİ FARKLI

Beyin tümörlerinin tedavisinde, cerrahi, ilaç ve radyasyon uygulanıyor. Genellikle kafatası içinde beyine baskı yapan ve kafa içi basıncını artıran tümörler için öncelikle ameliyat gündeme geliyor. Tedavide, semptomlara yardımcı olacak ilaçlar kullanılıyor.



BELİRTİ VERMEYEBİLİR

Bazı beyin tümörleri şikayete yol açmıyor hatta yavaş gelişiyor. Dr. Gergin, "Gece ortaya çıkan baş ağrıları, mide bulantısı ve kusma, bulanık görme, bayılma, denge ve yürüme bozuklukları tümörün belirtileri arasında kabul edilir. Bu durumda bir uzmana gitmekte yarar var" diyor.