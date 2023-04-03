Baş belası beyin tümörü

baş ağrısı, baş dönmesi, konuşma, işitme ve görme bozuklukları... İşte tüm bu şikayetler, beyin tümörünün belirtileri arasında yer alıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Feryat Demirhan, bu hastalığın şiddetli ve geçmeyen baş ağrısıyla belirti verdiğine dikkat çekiyor. Hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili açıklamalar yapıyor.Beyin tümörleri, beynin kendi dokusundan olabileceği gibi başka organlarda görülen kanserler nedeniyle metastaz yoluyla da gelişiyor. Birincil ve ikincil beyin tümörü olmak üzere iki türü bulunuyor. Birincil beyin tümörü iyi huylu beyin tümörü ve kötü huylu beyin tümörü olarak ikiye ayrılıyor. İyi huylu beyin tümörleri beyin zarlarından veya beyin içerisindeki sinirlerden, doğuştan gelen kalıntı tümörleri olarak biliniyor. Cerrahi tedaviyle başarılı sonuçlar alınıyor. Kötü huylu beyin tümörleri ise anormal veya hızla büyüyen beyin tümörleri ise sağlıklı beyin hücrelerinin içerisine yayılıyor. Bu tümörlerin tedavi sonuçları tümörün yerleşimine, genişliğine, beraberindeki risk faktörlerine bağlı olarak değişiyor. İkincil beyin tümörleri ise metastaz denilen bu tümörlere vücudun diğer organlardan beyine yayılan kanserleri olarak biliniyor.Genellikle şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesiyle belirti veren beyin tümörleri, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Op. Dr. Demirhan, "Beyin tümörleri, bulundukları bölgeye ve baskı altında tuttukları beyin alanına göre belirti verir. En sık görülen belirtileri; nöbet geçirme, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, kol ve bacaklarda güçsüzlük, kişilik bozuklukları, demans benzeri şikayetler, konuşma" diyor.BEYİN tümörlerinde erken teşhis önem taşıyor. Kesin tanı için muayene, Manyetik Rezonans (MR) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) gibi görüntüleme yöntemleri uygulanıyor. Tümörün cinsine göre kötü huylu olanlarda cerrahi tedavi sonrası radyoterapi ve kemoterapi ameliyat sonrası uygulanıyor. Bu tedavi tümör hücrelerini öldürmek veya büyümesini baskılayabilmek için uygulanıyor. Çok nadiren tümörün yerleşimine göre ameliyat edilemeyen hastalara ışın tedavisi uygulanıyor