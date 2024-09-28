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Baş ağrısını azaltan besinler sıralandı!

Hemen herkesin günlük hayatta yakındığı baş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024
Baş ağrısını azaltan besinler sıralandı!

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Hemen herkesin günlük hayatta yakındığı baş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. Ağrıyı azaltan besinler şöyle sıralanıyor:
YEŞİL SEBZELER: Bolca magnezyum içeren bu besinler migren ağrılarını azaltır.
FINDIK: Kan damarlarını gezveşeterek baş ağrısını hafifletir. Migren ağrılarına iyi gelir.
TAM TAHILLAR: Kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf gibi tahıllar, demir eksikliğine bağlı baş ağrısını dindirir.
MEYVELER: Sinirleri korur. Baş ağrısını azaltır.
ACI BİBER: Beynin trigeminal sinirini uyuşturan ve migren ağrısına neden olan nörotransmitteri engelleyen kapsaisin içerir. Ayrıca gerginlik sonrası oluşan ağrıları dindirir.
KAFEİN: Her gün bir veya iki fincan kahve veya çay, özellikle kafein eksikliğinden kaynaklanan bir baş ağrısını hafifletir. Kan damarlarının boyutunu azaltarak daha iyi kan akışı sağlar.
ZENCEFİL: Baş ağrısı çekenleri sakinleştirir. Migren ağrısına iyi gelir.

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