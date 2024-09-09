Baş ağrısına ne iyi gelir? Nasıl geçer?

Baş ağrısı, günümüzde herkesin en çok yakındığı sağlık sorunları arasında yer alıyor. Ağrı genellikle künt, keskin, zonklayıcı, sürekli, aralıklı, hafif ya da şiddetli olabiliyor. Genel olarak primer ve sekonder baş ağrısı olmak üzere iki ana başlık altında inceleniyor. Primer tip genellikle başka bir hastalığa bağlı olmadan ortaya çıkıyor.

Altta yatan farklı hastalıklardan kaynaklanan baş ağrısı ise ikincil baş ağrısı olarak adlandırılıyor. Alerjik hastalıklar veya sinüzite bağlı baş ağrısı, özellikle kadınlarda adet döneminde görülen hormon baş ağrısı ve efor baş ağrısı yaşanabiliyor. Ağrıyı artıran faktörlerden uzak durmak gerekiyor. Bu nedenle herkesin düzenli uyuması, egzersiz yapması öneriliyor.