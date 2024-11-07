Baş ağrısına acı reçete

Hemen herkesin günlük hayatta yakındığı baş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. Ağrının kesilmesinde şu besinler etkili oluyor:
YEŞİL SEBZELER: Magnezyum içeriği sayesinde migren ağrısını azaltır. Sakinleştirir.
FINDIK: Kan damarlarını gezvşeterek baş ağrısını hafifletir.
MEYVELER: Sinirleri korur. Baş ağrısını azaltır.
TAM TAHILLAR: Kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf gibi tahıllar, demir eksikliğine bağlı baş ağrısını dindirir.
ACI BİBER: Beynin trigeminal sinirini uyuşturur. Migren ağrısını hafifletir.
ZENCEFİL: Baş ağrısı çekenleri sakinleştirir. Migrenle savaşır.