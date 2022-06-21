Bambu kömürü sabunu faydaları neler? Bambu kömürü sabunu ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Bambu kömürü sabun kir, vb. gibi maddeleri ortadan kaldırır. Cildin derinlemesine temizlenmesine katkı sağlar. Ciltteki gözenekleri açar. Özellikle gün sonunda cilt kirlenir. Gün içinde havadaki toz parçacıkları cilde yapışabilir. Bunların temizlenmesinde bambu kömürü sabunu önemli yere sahiptir. Kullanıldıktan sonra ciltte rahatlama ve ferah bir his olur. Ciltte sağladığı yararlardan bir diğeri ise aknelerdeki başarısıdır. Ergenlik döneminden itibaren belli dönemlerde yüzlerde sivilceler çıkar. Erkeklerde ve kadınlarda sivilce sorunu yaşanabilir. Sivilceler ve akneler tedavi edilmezse ciltte lekeler meydana gelebilir. Bambu kömürü sabun ciltteki lekelerin yok olmasına destek olur. Lekesiz ve pürüzsüz bir cilt bırakır. Özellikle düzenli olarak kullanıldığında kısa sürede olumlu etkileri görülmeye başlar.
Bambu Kömürü Sabunu Faydaları Nelerdir?
Bambu kömürü sabunu cilt için sivilceleri gençleştirici etkiler gösterir. Ciltte sarkmalar meydana geldiyse cildin sıkılaşmasına destek olur. Kırışıklıkları yok ederek cildin daha sıkı ve canlı görünmesini sağlar. Bambu kömürü sabununun faydaları şöyledir:
• Cildin hava almasına yardım eder.
• Ciltteki lekeleri iyileştirir.
• Sivilcelerden dolayı ciltte oluşan yanma ve kızarıklık gibi etkileri ortadan kaldırır.
• Yüzdeki yaşlanmalara karşı gençleştirici etkiler gösterir.
• Boyun ve alın bölgesinde yaşlanmaya bağlı olarak çizgiler ortaya çıkar. Bambu kömürü sabunu bu çizgilere karşı son derece etkilidir. Yüzdeki kırışıklıkları krem kullanmadan yok etmek isteyenler sabundan gerekli desteği alabilir.
• Yüzünde çeşitli sebeplerden dolayı lekeler olanlar sabunla birlikte bu lekeleri iyileştirebilir. Lekelere karşı başarılı çözümler sunar.
• Sedef hastalığı tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Sabun sedefin tedavisinde kullanılır. Diğer sabunlara göre daha kısa sürede ve etkili sonuçlar elde edilir. Hastalığın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırır. Bununla birlikte ciltteki kaşıntı gibi olumsuz etkileri de azaltır. Cildi rahatlatır.
• Saçlarda bazı zamanlarda kepek sorunu görülebilir. Kepeklenmeleri önlemek için sabundan destek alınabilir. Saçı temizlerken diğer yandan da kepekleri yok eder. Erkeklerde ve kadınlarda kepek problemine karşı kısa sürede başarılar elde eder.
• Ölü hücrelerin cilt ve deri yüzeyinden temizlenmesini sağlar. Cildin pul pul dökülmesini engeller. Kaşıntı ve buna bağlı olarak cildin soyulması gibi durumlarda sabun rahatlatıcı etkiler gösterir.
Bambu Kömürü Sabunu Nasıl Kullanılır?
Bambu kömür sabunu saç ve cilt için kullanılabilir. Saçlarda şampuan yerine kullanılabilir. Islak saça uygulanıp ardından durulanması gerekir. Ciltte uygulama yapmak için de önceden cildin ıslak olması gerekir. İşlemler tamamlandıktan sonra cilt temiz su ile tekrar yıkanır ve yumuşak havlu ile kurulanır. Uygulama sırasında cilde sert darbelerin yapılmaması gerekir. Bambu kömürü sabununun kullanımı sizlere kolaylık sağlar.