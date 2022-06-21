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    • Sağlık
    • 21.06.2022 11:19
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    • 21.06.2022 11:19
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    Bambu kömürü sabunu faydaları neler? Bambu kömürü sabunu ne işe yarar, nasıl kullanılır?

    Mısır’dan bu yana bilinen ve eski zamanlardan beri kullanılan sabun çeşididir. Özellikle yaraların tedavi edilmesinde etkili bir kullanımı vardır. İçinde yer alan etken maddeler yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. Cildi yağlı olanlarda çok fazla işe yarayan bambu kömürü sabun siyah nokta ve akne tedavisinde olumlu sonuçlar gösterir. Ciltteki yağın olumsuz etkilerini azaltır. Yağlı ciltlerdeki yağ keseceklerinin oluşmasını da engeller. Cildin daha duru ve canlı görünmesine destek olur.

    takvim.com.tr
    Bambu kömürü sabunu faydaları neler?

    Bambu kömürü sabun kir, vb. gibi maddeleri ortadan kaldırır. Cildin derinlemesine temizlenmesine katkı sağlar. Ciltteki gözenekleri açar. Özellikle gün sonunda cilt kirlenir. Gün içinde havadaki toz parçacıkları cilde yapışabilir. Bunların temizlenmesinde bambu kömürü sabunu önemli yere sahiptir. Kullanıldıktan sonra ciltte rahatlama ve ferah bir his olur. Ciltte sağladığı yararlardan bir diğeri ise aknelerdeki başarısıdır. Ergenlik döneminden itibaren belli dönemlerde yüzlerde sivilceler çıkar. Erkeklerde ve kadınlarda sivilce sorunu yaşanabilir. Sivilceler ve akneler tedavi edilmezse ciltte lekeler meydana gelebilir. Bambu kömürü sabun ciltteki lekelerin yok olmasına destek olur. Lekesiz ve pürüzsüz bir cilt bırakır. Özellikle düzenli olarak kullanıldığında kısa sürede olumlu etkileri görülmeye başlar.

    Bambu Kömürü Sabunu Faydaları Nelerdir?

    Bambu kömürü sabunu cilt için sivilceleri gençleştirici etkiler gösterir. Ciltte sarkmalar meydana geldiyse cildin sıkılaşmasına destek olur. Kırışıklıkları yok ederek cildin daha sıkı ve canlı görünmesini sağlar. Bambu kömürü sabununun faydaları şöyledir:

    • Cildin hava almasına yardım eder.

    • Ciltteki lekeleri iyileştirir.

    • Sivilcelerden dolayı ciltte oluşan yanma ve kızarıklık gibi etkileri ortadan kaldırır.

    • Yüzdeki yaşlanmalara karşı gençleştirici etkiler gösterir.

    • Boyun ve alın bölgesinde yaşlanmaya bağlı olarak çizgiler ortaya çıkar. Bambu kömürü sabunu bu çizgilere karşı son derece etkilidir. Yüzdeki kırışıklıkları krem kullanmadan yok etmek isteyenler sabundan gerekli desteği alabilir.

    • Yüzünde çeşitli sebeplerden dolayı lekeler olanlar sabunla birlikte bu lekeleri iyileştirebilir. Lekelere karşı başarılı çözümler sunar.

    • Sedef hastalığı tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Sabun sedefin tedavisinde kullanılır. Diğer sabunlara göre daha kısa sürede ve etkili sonuçlar elde edilir. Hastalığın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırır. Bununla birlikte ciltteki kaşıntı gibi olumsuz etkileri de azaltır. Cildi rahatlatır.

    • Saçlarda bazı zamanlarda kepek sorunu görülebilir. Kepeklenmeleri önlemek için sabundan destek alınabilir. Saçı temizlerken diğer yandan da kepekleri yok eder. Erkeklerde ve kadınlarda kepek problemine karşı kısa sürede başarılar elde eder.

    • Ölü hücrelerin cilt ve deri yüzeyinden temizlenmesini sağlar. Cildin pul pul dökülmesini engeller. Kaşıntı ve buna bağlı olarak cildin soyulması gibi durumlarda sabun rahatlatıcı etkiler gösterir.

    Bambu Kömürü Sabunu Nasıl Kullanılır?

    Bambu kömür sabunu saç ve cilt için kullanılabilir. Saçlarda şampuan yerine kullanılabilir. Islak saça uygulanıp ardından durulanması gerekir. Ciltte uygulama yapmak için de önceden cildin ıslak olması gerekir. İşlemler tamamlandıktan sonra cilt temiz su ile tekrar yıkanır ve yumuşak havlu ile kurulanır. Uygulama sırasında cilde sert darbelerin yapılmaması gerekir. Bambu kömürü sabununun kullanımı sizlere kolaylık sağlar.

        Bambu Kömürü Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

        Bambu sabununun kullanacağı cilt tipleri tüm ciltlerdir. Cilt tipi ne olursa olsun olumlu etkilerini göstermeye devam eder. Yağlı ve kuru ciltlerde cildin yapısına uygun şekilde davranır.

        Bambu Kömürü Sabununun İçeriğinde Neler Var?

        Bambu sabununun içeriği kömür, cildi nemlendiren yağlar, deve dikeni, limon ve semiz otu, badem yağı, E vitamini, papatya ve alıç meyvesi özü ile birlikte C vitamini oluşturmakta
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        Haberler Sağlık Bambu kömürü sabunu faydaları neler? Bambu kömürü sabunu ne işe yarar, nasıl kullanılır?
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