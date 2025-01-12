Balığın vitamini kılçığında!

Kış geldi, balık mevsimi de açıldı. Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, iyi bir Omega-3 kaynağı olan balığın, haftada en az iki kez tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Balığın, kalp ve beyin sağlığını desteklediğini belirten Dyt. Öztürk, hamsi ve istavrit kılçığında yüksek oranda kalsiyum ve fosfor bulunduğu için özellikle bu balıkların kılçıklarıyla tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

"Hamsi ve küçük balık türlerini kılıçlarıyla tüketmenizi öneriyorum. Balık kılçığında bulunan yüksek miktarda kalsiyum, fosfor kemik sağlığı için önemlidir. Özellikle kemik erimesi bulunan bireyler hamsiyi kılçığıyla tüketmelidir. Bağışıklığı güçlendirmeye hastalıklardan korumaya yardımcıdır. Diş sağlığımız için ve göz sağlığımızı korumaya etkisi vardır. Hamsi için vitamini kılçığındadır desek hiç abartmış olmayız. Güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç duyduğumuz günlerde hamsi hastalıklardan korumaya yardımcıdır. Soğuk algınlığına grip gibi hastalıklardan korumaya faydalıdır" ifadesini kullandı.